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Титов предложит учредить Союз виноделов БРИКС - РИА Новости, 17.05.2025
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02:02 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/briks-2017518997.html
Титов предложит учредить Союз виноделов БРИКС
Титов предложит учредить Союз виноделов БРИКС - РИА Новости, 17.05.2025
Титов предложит учредить Союз виноделов БРИКС
Владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов предлагает создать в рамках... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:02:00+03:00
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экономика
бразилия
китай
борис титов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов предлагает создать в рамках БРИКС Союз виноделов для продвижения этого напитка. "На очередном саммите БРИКС, что состоится в начале июля в Рио-де-Жанейро, мы собираемся выступить с идеей создания Союза виноделов БРИКС, где угостим всех участников российским, бразильским и китайским вином", - сказал он в интервью РИА Новости. "Наши вина пока, конечно, не так известны, как французские, итальянские, чилийские, но для того мы и планируем учредить Союз виноделов БРИКС, чтобы продвигать этот напиток как в государствах нашего альянса, так и мира",- подчеркнул собеседник агентства. "К сожалению, в массе своей мы мало что знаем о производстве вина в своих странах. А ведь Бразилия, Китай уже не одно десятилетие серьезно занимаются виноделием. У них есть виноградники, собственное вино. Китай вообще сегодня входит в десятку самых привлекательных винных рынков",- заметил Титов.
https://ria.ru/20250513/vino-2016732166.html
https://ria.ru/20250510/vino-2016147030.html
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экономика, бразилия, китай, борис титов, брикс
Экономика, Бразилия, Китай, Борис Титов, БРИКС
Титов предложит учредить Союз виноделов БРИКС

Титов предложит учредить Союз виноделов БРИКС на ближайшем саммите

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов предлагает создать в рамках БРИКС Союз виноделов для продвижения этого напитка.
"На очередном саммите БРИКС, что состоится в начале июля в Рио-де-Жанейро, мы собираемся выступить с идеей создания Союза виноделов БРИКС, где угостим всех участников российским, бразильским и китайским вином", - сказал он в интервью РИА Новости.
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"Наши вина пока, конечно, не так известны, как французские, итальянские, чилийские, но для того мы и планируем учредить Союз виноделов БРИКС, чтобы продвигать этот напиток как в государствах нашего альянса, так и мира",- подчеркнул собеседник агентства.
"К сожалению, в массе своей мы мало что знаем о производстве вина в своих странах. А ведь Бразилия, Китай уже не одно десятилетие серьезно занимаются виноделием. У них есть виноградники, собственное вино. Китай вообще сегодня входит в десятку самых привлекательных винных рынков",- заметил Титов.
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ЭкономикаБразилияКитайБорис ТитовБРИКС
 
 
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