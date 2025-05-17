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Правящая партия Боливии выдвинула главу МВД на выборы президента - РИА Новости, 17.05.2025
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06:29 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/boliviya-2017527901.html
Правящая партия Боливии выдвинула главу МВД на выборы президента
Правящая партия Боливии выдвинула главу МВД на выборы президента - РИА Новости, 17.05.2025
Правящая партия Боливии выдвинула главу МВД на выборы президента
Министр внутренних дел Боливии Эдуардо Дель Кастильо выдвинется в качестве кандидата от левого правящего "Движения к социализму" (MAS) на президентских выборах, РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T06:29:00+03:00
2025-05-17T06:29:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Боливии Эдуардо Дель Кастильо выдвинется в качестве кандидата от левого правящего "Движения к социализму" (MAS) на президентских выборах, которые пройдут в августе, сообщил председатель партии Гровер Гарсия. Во время выступления перед журналистами в пятницу председатель добавил, что кандидатом в вице-президенты от партии будет представитель Единой профсоюзной конфедерации сельских трудящихся Боливии Милан Берна. "На президентских выборах нас могут представлять... Эдуардо Дель Кастильо и... Милан Берна, единственные кандидаты, которые будут внедрять демократию естественным образом", - заявил председатель партии Гровер Гарсия во время выступления перед журналистами. Президент Боливии Луис Арсе также подтвердил выбор кандидатов в своей публикации в Telegram-канале. Он поддержал решение "Движения к социализму" и призвал левые силы и народ страны объединиться, чтобы обеспечить развитие страны. Накануне, 13 мая, Арсе заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в августе, чтобы обеспечить единство левых сил на выборах, и призвал Моралеса последовать его примеру. Выборы президента Боливии намечены на 17 августа.
https://ria.ru/20250516/bolivija-2017511987.html
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в мире, боливия, луис арсе
В мире, Боливия, Луис Арсе
Правящая партия Боливии выдвинула главу МВД на выборы президента

Правящая партия Боливии выдвинула главу МВД Дель Кастильо на выборы президента

CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake TiticacaФлаг Боливии
Флаг Боливии - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake Titicaca
Флаг Боливии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Боливии Эдуардо Дель Кастильо выдвинется в качестве кандидата от левого правящего "Движения к социализму" (MAS) на президентских выборах, которые пройдут в августе, сообщил председатель партии Гровер Гарсия.
Во время выступления перед журналистами в пятницу председатель добавил, что кандидатом в вице-президенты от партии будет представитель Единой профсоюзной конфедерации сельских трудящихся Боливии Милан Берна.
Полиция применяет слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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"На президентских выборах нас могут представлять... Эдуардо Дель Кастильо и... Милан Берна, единственные кандидаты, которые будут внедрять демократию естественным образом", - заявил председатель партии Гровер Гарсия во время выступления перед журналистами.
Президент Боливии Луис Арсе также подтвердил выбор кандидатов в своей публикации в Telegram-канале. Он поддержал решение "Движения к социализму" и призвал левые силы и народ страны объединиться, чтобы обеспечить развитие страны.
Накануне, 13 мая, Арсе заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в августе, чтобы обеспечить единство левых сил на выборах, и призвал Моралеса последовать его примеру.
Выборы президента Боливии намечены на 17 августа.
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В миреБоливияЛуис Арсе
 
 
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