https://ria.ru/20250517/bespilotniki-2017554729.html

ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Крымом

ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 17.05.2025

ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Крымом

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T13:58:00+03:00

2025-05-17T13:58:00+03:00

2025-05-17T13:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого мая 2025 года в период с 12.05 до 12.25 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/minoborony-2017528873.html

республика крым

россия

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Варвара Скокшина

республика крым, россия