https://ria.ru/20250517/bespilotniki-2017554729.html
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Крымом
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 17.05.2025
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T13:58:00+03:00
2025-05-17T13:58:00+03:00
2025-05-17T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого мая 2025 года в период с 12.05 до 12.25 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/minoborony-2017528873.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Крымом
ПВО перехватила и уничтожила четыре украинских беспилотника над Крымом