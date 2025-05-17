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Полицейский в Берлине получил ножевое ранение в шею - РИА Новости, 17.05.2025
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02:57 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/berlin-2017521260.html
Полицейский в Берлине получил ножевое ранение в шею
Полицейский в Берлине получил ножевое ранение в шею - РИА Новости, 17.05.2025
Полицейский в Берлине получил ножевое ранение в шею
Мужчина ударил полицейского ножом в шею, пострадавшему проводят экстренную операцию, сообщает полиция Берлина. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:57:00+03:00
2025-05-17T02:57:00+03:00
берлин (город)
германия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мужчина ударил полицейского ножом в шею, пострадавшему проводят экстренную операцию, сообщает полиция Берлина. "В Нойкельне около 21.50 (22.50 мск - ред.) мужчина неожиданно нанес колотую рану в шею нашему коллеге. До этого мужчина пришел в отдел, чтобы сообщить о правонарушении, и его попросили подождать. Вместо этого он покинул здание... Он нанес опасное для жизни ранение нашему коллеге, которого сейчас экстренно оперируют. Двадцативосьмилетний мужчина был задержан", - говорится в публикации столичной полиции в соцсети X.
https://ria.ru/20250420/germaniya-2012414593.html
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берлин (город), германия
Берлин (город), Германия
Полицейский в Берлине получил ножевое ранение в шею

Полицейский получил ножевое ранение в шею в Берлине, его состояние критическое

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мужчина ударил полицейского ножом в шею, пострадавшему проводят экстренную операцию, сообщает полиция Берлина.
"В Нойкельне около 21.50 (22.50 мск - ред.) мужчина неожиданно нанес колотую рану в шею нашему коллеге. До этого мужчина пришел в отдел, чтобы сообщить о правонарушении, и его попросили подождать. Вместо этого он покинул здание... Он нанес опасное для жизни ранение нашему коллеге, которого сейчас экстренно оперируют. Двадцативосьмилетний мужчина был задержан", - говорится в публикации столичной полиции в соцсети X.
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