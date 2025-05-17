https://ria.ru/20250517/bayden-2017519132.html
СМИ: аудиозаписи Байдена по делу о хранении секретных документов обнародуют
СМИ: аудиозаписи Байдена по делу о хранении секретных документов обнародуют - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ: аудиозаписи Байдена по делу о хранении секретных документов обнародуют
Аудиозаписи бесед команды спецпрокурора Роберта Хёра, расследовавшей ненадлежащее хранение экс-президентом США Джо Байденом секретных документов, и самого... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Аудиозаписи бесед команды спецпрокурора Роберта Хёра, расследовавшей ненадлежащее хранение экс-президентом США Джо Байденом секретных документов, и самого бывшего американского лидера планируют обнародовать уже на следующей неделе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Администрация Трампа планирует уже на следующей неделе опубликовать аудиозаписи опроса президента Джо Байдена со стороны специального прокурора, который расследовал хранение засекреченной информации", - говорится в публикации издания со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Ранее специальный прокурор Роберт Хер завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против Байдена не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
https://ria.ru/20250509/bajden-2016108395.html
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в мире, сша, джо байден
СМИ: аудиозаписи Байдена по делу о хранении секретных документов обнародуют
NYT: аудиозаписи Байдена по делу о хранении секретных документов обнародуют