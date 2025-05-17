https://ria.ru/20250517/armiya-2017529855.html
Актер Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая
Актер Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая - РИА Новости, 17.05.2025
Актер Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая
Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая, сообщил РИА Новости агент артиста Григорий Сухов. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:38:00+03:00
2025-05-17T07:38:00+03:00
2025-05-17T13:45:00+03:00
культура
глеб калюжный
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая, сообщил РИА Новости агент артиста Григорий Сухов. "Двадцать седьмого мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что актер пока не знает, в какие войска его отправят. Российский актер и музыкант Калюжный снялся в трех десятках фильмов и сериалов, в том числе "14+", "Трудные подростки", "Вампиры средней полосы", "Блокадный дневник", "Красный шелк". Сейчас к выпуску в осенний кинопрокат готовится фильм "Первый на Олимпе", в котором Калюжный снялся в главной роли — олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова. Лента выйдет на экраны 9 октября.
https://ria.ru/20250517/rezhisser-2017522266.html
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глеб калюжный
Актер Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая
Агент Сухов: Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая, сообщил РИА Новости агент артиста Григорий Сухов.
"Двадцать седьмого мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что актер пока не знает, в какие войска его отправят.
Российский актер и музыкант Калюжный снялся в трех десятках фильмов и сериалов, в том числе "14+", "Трудные подростки", "Вампиры средней полосы", "Блокадный дневник", "Красный шелк".
Сейчас к выпуску в осенний кинопрокат готовится фильм "Первый на Олимпе", в котором Калюжный снялся в главной роли — олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова. Лента выйдет на экраны 9 октября.