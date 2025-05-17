Рейтинг@Mail.ru
Актер Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:38 17.05.2025 (обновлено: 13:45 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/armiya-2017529855.html
Актер Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая
Актер Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая - РИА Новости, 17.05.2025
Актер Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая
Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая, сообщил РИА Новости агент артиста Григорий Сухов. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:38:00+03:00
2025-05-17T13:45:00+03:00
культура
глеб калюжный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003362043_0:19:2814:1602_1920x0_80_0_0_37649908c1890293e7fab920d4d59d6d.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая, сообщил РИА Новости агент артиста Григорий Сухов. "Двадцать седьмого мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что актер пока не знает, в какие войска его отправят. Российский актер и музыкант Калюжный снялся в трех десятках фильмов и сериалов, в том числе "14+", "Трудные подростки", "Вампиры средней полосы", "Блокадный дневник", "Красный шелк". Сейчас к выпуску в осенний кинопрокат готовится фильм "Первый на Олимпе", в котором Калюжный снялся в главной роли — олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова. Лента выйдет на экраны 9 октября.
https://ria.ru/20250517/rezhisser-2017522266.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003362043_157:0:2658:1876_1920x0_80_0_0_2049b8a3a8bb72c7e222499c84a9fce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
глеб калюжный
Культура, Глеб Калюжный
Актер Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая

Агент Сухов: Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлеб Калюжный
Глеб Калюжный - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Глеб Калюжный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая, сообщил РИА Новости агент артиста Григорий Сухов.
"Двадцать седьмого мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что актер пока не знает, в какие войска его отправят.
Российский актер и музыкант Калюжный снялся в трех десятках фильмов и сериалов, в том числе "14+", "Трудные подростки", "Вампиры средней полосы", "Блокадный дневник", "Красный шелк".
Сейчас к выпуску в осенний кинопрокат готовится фильм "Первый на Олимпе", в котором Калюжный снялся в главной роли — олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова. Лента выйдет на экраны 9 октября.
Алексей Дубровский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Режиссер призвал включать в репертуар патриотическую драматургию
Вчера, 03:32
 
КультураГлеб Калюжный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала