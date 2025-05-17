https://ria.ru/20250517/armiya-2017526545.html
Ветеран армии США рассказал об убийствах жителей Ирака бойцами ЧВК
Ветеран армии США рассказал об убийствах жителей Ирака бойцами ЧВК - РИА Новости, 17.05.2025
Ветеран армии США рассказал об убийствах жителей Ирака бойцами ЧВК
Частные военные компании, действовавшие в Ираке в 2000-х годах, совершали убийства мирных жителей, но не несли за это ответственности, в то время как местное... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:30:00+03:00
2025-05-17T05:30:00+03:00
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сша
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Частные военные компании, действовавшие в Ираке в 2000-х годах, совершали убийства мирных жителей, но не несли за это ответственности, в то время как местное население обвиняло в произошедшем американских солдат, рассказал РИА Новости ветеран ВВС США, участвовавший в кампаниях в Ираке и Югославии, из соображений безопасности он предпочёл сохранить анонимность. "Я помню инциденты, когда стреляли в мирных. И потом выяснялось: это были не военные, а контрактники. Но как отличить? Форма та же, оружие то же, язык - английский. Для местных это был просто человек с американским акцентом и автоматом. А значит, он враг", - заявил собеседник агентства. По его словам, в тот период частные подрядчики не подпадали под Устав военной юстиции США и формально считались гражданскими, что позволяло им избегать ответственности за совершённые преступления. "Они творили, что хотели. Это и привело к скандалам с BlackWater - крупнейшей частной военной компанией США. Те самые "наёмники", о которых потом говорили все", - добавил ветеран. Он подчеркнул, что действия ЧВК представляли угрозу не только для гражданского населения, но и для самих американских военнослужащих. "Когда контрактники стреляют, а ты на следующий день приходишь на то же место в форме, тебя тоже начинают ненавидеть. Местные не делали различий между солдатом и наёмником", - отметил он. Позднее, по словам собеседника, некоторых сотрудников частных компаний всё же удалось привлечь к ответственности. "Некоторых экстрадировали, кого-то посадили. Но масштаб проблемы был гораздо шире", - указал он. Как рассказал ветеран, не меньшую тревогу у него вызывала ситуация с военным снабжением. По его словам, из-за частой ротации личного состава армия закупала одни и те же вещи по кругу, при этом учёт поставок практически отсутствовал. "Каждая новая ротация закупала то же, что и предыдущая. Куда девались запасы? Никто не знал. Это была бесконтрольная система. Деньги исчезали, оборудование - тоже", - посетовал он. По словам бывшего военного, подрядчики пользовались ситуацией: из-за срочности запросов со стороны командования они фактически диктовали цены. "Командирам на местах было нужно всё и сразу - техника, стройматериалы, питание. А подрядчики это знали: если срочно - можно выставить любую цену, всё равно заплатят", - пояснил он. Собеседник агентства также отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась и в Югославии, где он проходил службу в составе натовского контингента. "В НАТО закупки были ещё проще: минимум формальностей, уровень подготовки ниже. Все делали вид, что понимают, что происходит, но никто ничего не контролировал", - сказал он. По его словам, такие же схемы с подменой ответственности и использованием подрядчиков приводили к потере доверия к военным и подрыву их безопасности. "Я видел, как армию заменяли частники, а подотчётность исчезала. Деньги утекали, а солдаты становились мишенью. А в США это всё называли "точечными ударами" и "миссией по восстановлению мира", - заключил ветеран ВВС США.
https://ria.ru/20250308/irak-2003778107.html
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сша, ирак, югославия, blackwater, нато
США, Ирак, Югославия, Blackwater, НАТО
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Частные военные компании, действовавшие в Ираке в 2000-х годах, совершали убийства мирных жителей, но не несли за это ответственности, в то время как местное население обвиняло в произошедшем американских солдат, рассказал РИА Новости ветеран ВВС США, участвовавший в кампаниях в Ираке и Югославии, из соображений безопасности он предпочёл сохранить анонимность.
"Я помню инциденты, когда стреляли в мирных. И потом выяснялось: это были не военные, а контрактники. Но как отличить? Форма та же, оружие то же, язык - английский. Для местных это был просто человек с американским акцентом и автоматом. А значит, он враг", - заявил собеседник агентства.
По его словам, в тот период частные подрядчики не подпадали под Устав военной юстиции США
и формально считались гражданскими, что позволяло им избегать ответственности за совершённые преступления. "Они творили, что хотели. Это и привело к скандалам с BlackWater
- крупнейшей частной военной компанией США. Те самые "наёмники", о которых потом говорили все", - добавил ветеран.
Он подчеркнул, что действия ЧВК представляли угрозу не только для гражданского населения, но и для самих американских военнослужащих. "Когда контрактники стреляют, а ты на следующий день приходишь на то же место в форме, тебя тоже начинают ненавидеть. Местные не делали различий между солдатом и наёмником", - отметил он.
Позднее, по словам собеседника, некоторых сотрудников частных компаний всё же удалось привлечь к ответственности. "Некоторых экстрадировали, кого-то посадили. Но масштаб проблемы был гораздо шире", - указал он.
Как рассказал ветеран, не меньшую тревогу у него вызывала ситуация с военным снабжением. По его словам, из-за частой ротации личного состава армия закупала одни и те же вещи по кругу, при этом учёт поставок практически отсутствовал. "Каждая новая ротация закупала то же, что и предыдущая. Куда девались запасы? Никто не знал. Это была бесконтрольная система. Деньги исчезали, оборудование - тоже", - посетовал он.
По словам бывшего военного, подрядчики пользовались ситуацией: из-за срочности запросов со стороны командования они фактически диктовали цены. "Командирам на местах было нужно всё и сразу - техника, стройматериалы, питание. А подрядчики это знали: если срочно - можно выставить любую цену, всё равно заплатят", - пояснил он.
Собеседник агентства также отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась и в Югославии
, где он проходил службу в составе натовского контингента. "В НАТО
закупки были ещё проще: минимум формальностей, уровень подготовки ниже. Все делали вид, что понимают, что происходит, но никто ничего не контролировал", - сказал он.
По его словам, такие же схемы с подменой ответственности и использованием подрядчиков приводили к потере доверия к военным и подрыву их безопасности. "Я видел, как армию заменяли частники, а подотчётность исчезала. Деньги утекали, а солдаты становились мишенью. А в США это всё называли "точечными ударами" и "миссией по восстановлению мира", - заключил ветеран ВВС США.