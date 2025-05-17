https://ria.ru/20250517/arest-2017584229.html

Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест

Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.05.2025

Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест

Суд в Москве отправил под домашний арест экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию, избившего обухом топора возлюбленную, сообщили суды общей юрисдикции РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:15:00+03:00

2025-05-17T17:15:00+03:00

2025-05-17T21:30:00+03:00

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суд в Москве отправил под домашний арест экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию, избившего обухом топора возлюбленную, сообщили суды общей юрисдикции в Telegram."Экс-министру торговли Московской области избрана мера пресечения в суде столицы. Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хубутии Михаила Михайловича, подозреваемого в совершении преступления, на срок один месяц 11 суток", — уточнили там.Суд оставил без удовлетворения ходатайство подозреваемого и его защиты об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.Старший помощник руководителя ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий ранее сообщала РИА Новости, что, по данным следствия, 24 апреля в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый избил обухом топора возлюбленную. Женщина получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.Подозреваемый добровольно пришел к следователю, написал явку с повинной, на допросе признал вину в причинении вреда здоровью потерпевшей и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20250517/delo-2017546655.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье)