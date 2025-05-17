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Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.05.2025
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17:15 17.05.2025 (обновлено: 21:30 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/arest-2017584229.html
Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест
Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.05.2025
Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест
Суд в Москве отправил под домашний арест экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию, избившего обухом топора возлюбленную, сообщили суды общей юрисдикции РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:15:00+03:00
2025-05-17T21:30:00+03:00
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суд в Москве отправил под домашний арест экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию, избившего обухом топора возлюбленную, сообщили суды общей юрисдикции в Telegram.&quot;Экс-министру торговли Московской области избрана мера пресечения в суде столицы. Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хубутии Михаила Михайловича, подозреваемого в совершении преступления, на срок один месяц 11 суток&quot;, — уточнили там.Суд оставил без удовлетворения ходатайство подозреваемого и его защиты об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.Старший помощник руководителя ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий ранее сообщала РИА Новости, что, по данным следствия, 24 апреля в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый избил обухом топора возлюбленную. Женщина получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.Подозреваемый добровольно пришел к следователю, написал явку с повинной, на допросе признал вину в причинении вреда здоровью потерпевшей и раскаялся в содеянном.
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест экс-министра торговли Московской области Хубутию

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыМихаил Хубутия в Тверском районном суде Москвы
Михаил Хубутия в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Михаил Хубутия в Тверском районном суде Москвы
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суд в Москве отправил под домашний арест экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию, избившего обухом топора возлюбленную, сообщили суды общей юрисдикции в Telegram.
«

"Экс-министру торговли Московской области избрана мера пресечения в суде столицы. Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хубутии Михаила Михайловича, подозреваемого в совершении преступления, на срок один месяц 11 суток", — уточнили там.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство подозреваемого и его защиты об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий ранее сообщала РИА Новости, что, по данным следствия, 24 апреля в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый избил обухом топора возлюбленную. Женщина получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.
Подозреваемый добровольно пришел к следователю, написал явку с повинной, на допросе признал вину в причинении вреда здоровью потерпевшей и раскаялся в содеянном.
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