https://ria.ru/20250517/aleppo-2017583247.html

Сирийский силовик погиб во время операции против боевиков ИГ* в Алеппо

Сирийский силовик погиб во время операции против боевиков ИГ* в Алеппо - РИА Новости, 17.05.2025

Сирийский силовик погиб во время операции против боевиков ИГ* в Алеппо

Один сирийский силовик погиб в ходе операции против боевиков террористической организации "Исламское государство"* в Алеппо, сообщило министерство внутренних... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:08:00+03:00

2025-05-17T17:08:00+03:00

2025-05-17T17:08:00+03:00

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КАИР, 17 мая - РИА Новости. Один сирийский силовик погиб в ходе операции против боевиков террористической организации "Исламское государство"* в Алеппо, сообщило министерство внутренних дел Сирии. "В рамках продолжающихся усилий по борьбе с терроризмом и укреплению безопасности и стабильности управление безопасности Алеппо совместно со службой общей разведки провело рейд, целью которого было место, в котором укрывалась ячейка ИГ*, в результате один из членов ячейки был арестован, продолжается операция по поиску других членов. В ходе столкновений погиб один член сил общей безопасности", - говорится в заявлении МВД Сирии.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250307/storonniki-2003517606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, алеппо, россия, башар асад, ахмед аш-шараа, исламское государство*