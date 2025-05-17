https://ria.ru/20250517/aleksandropol-2017552508.html
При освобождении Александрополя ликвидировали офицера ВСУ
При освобождении Александрополя ликвидировали офицера ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
При освобождении Александрополя ликвидировали офицера ВСУ
При освобождении от сил ВСУ Александрополя на красноармейском направлении в ДНР одним из ликвидированных противников стал офицер ВСУ, у остальных боевиков... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T13:29:00+03:00
2025-05-17T13:29:00+03:00
2025-05-17T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. При освобождении от сил ВСУ Александрополя на красноармейском направлении в ДНР одним из ликвидированных противников стал офицер ВСУ, у остальных боевиков отсутствовали какие либо опознавательные знаки, рассказал РИА Новости командир роты 242 мотострелкового полка группировки войск "Центр" Игорь Пузиков. В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении войсками "Центра" населённого пункта Александрополь в ДНР. "Знаю только точно одно, там среди них (уничтоженных противников – ред.) находился офицер, младший лейтенант, то есть на украинской службе. Это для нас, конечно, было удивлением, потому что офицеров мы раньше не встречали там", - рассказал агентству командир 7 мотострелковой роты 3 батальона 242 полка. По его словам, у противника отсутствовали какие-либо опознавательные знаки и документы. "Документов практически ни у кого не было, шевронов тем более не было. Возможно, при отходе… одному удалось уйти. Скорее всего, он все поснимал - то, что успел. А так, ну они были без опознавательных. Опознавательный только был один - это синяя (изоляционная) лента", - добавил Пузиков.
https://ria.ru/20250502/guevo-2014663956.html
https://ria.ru/20250517/sovfedja-2017537264.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_c42accf4a6f308e76a197c7184aeab4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При освобождении Александрополя ликвидировали офицера ВСУ
Командир роты "Центра" Пузиков: при зачистке Александрополя уничтожен офицер ВСУ
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. При освобождении от сил ВСУ Александрополя на красноармейском направлении в ДНР одним из ликвидированных противников стал офицер ВСУ, у остальных боевиков отсутствовали какие либо опознавательные знаки, рассказал РИА Новости командир роты 242 мотострелкового полка группировки войск "Центр" Игорь Пузиков.
В субботу Минобороны РФ
сообщило об освобождении войсками "Центра" населённого пункта Александрополь в ДНР
.
"Знаю только точно одно, там среди них (уничтоженных противников – ред.) находился офицер, младший лейтенант, то есть на украинской службе. Это для нас, конечно, было удивлением, потому что офицеров мы раньше не встречали там", - рассказал агентству командир 7 мотострелковой роты 3 батальона 242 полка.
По его словам, у противника отсутствовали какие-либо опознавательные знаки и документы.
"Документов практически ни у кого не было, шевронов тем более не было. Возможно, при отходе… одному удалось уйти. Скорее всего, он все поснимал - то, что успел. А так, ну они были без опознавательных. Опознавательный только был один - это синяя (изоляционная) лента", - добавил Пузиков.