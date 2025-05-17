https://ria.ru/20250517/aleksandropol-2017552508.html

При освобождении Александрополя ликвидировали офицера ВСУ

При освобождении Александрополя ликвидировали офицера ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025

При освобождении Александрополя ликвидировали офицера ВСУ

При освобождении от сил ВСУ Александрополя на красноармейском направлении в ДНР одним из ликвидированных противников стал офицер ВСУ, у остальных боевиков... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T13:29:00+03:00

2025-05-17T13:29:00+03:00

2025-05-17T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. При освобождении от сил ВСУ Александрополя на красноармейском направлении в ДНР одним из ликвидированных противников стал офицер ВСУ, у остальных боевиков отсутствовали какие либо опознавательные знаки, рассказал РИА Новости командир роты 242 мотострелкового полка группировки войск "Центр" Игорь Пузиков. В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении войсками "Центра" населённого пункта Александрополь в ДНР. "Знаю только точно одно, там среди них (уничтоженных противников – ред.) находился офицер, младший лейтенант, то есть на украинской службе. Это для нас, конечно, было удивлением, потому что офицеров мы раньше не встречали там", - рассказал агентству командир 7 мотострелковой роты 3 батальона 242 полка. По его словам, у противника отсутствовали какие-либо опознавательные знаки и документы. "Документов практически ни у кого не было, шевронов тем более не было. Возможно, при отходе… одному удалось уйти. Скорее всего, он все поснимал - то, что успел. А так, ну они были без опознавательных. Опознавательный только был один - это синяя (изоляционная) лента", - добавил Пузиков.

https://ria.ru/20250502/guevo-2014663956.html

https://ria.ru/20250517/sovfedja-2017537264.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)