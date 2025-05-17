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ВС России освободили Александрополь в ДНР - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 17.05.2025 (обновлено: 13:33 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/aleksandropol-2017546858.html
ВС России освободили Александрополь в ДНР
ВС России освободили Александрополь в ДНР - РИА Новости, 17.05.2025
ВС России освободили Александрополь в ДНР
Российские военные освободили Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:05:00+03:00
2025-05-17T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны."Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Бойцы группировки поразили формирования восьми украинских бригад в районах Шевченко Первого, Попова Яра, Новоэкономического, Димитрова и Красноармейска в ДНР.Потери противника составили;Также российские военные уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков.
https://ria.ru/20250517/peskov-2017543716.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Александрополь в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Александрополя в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Александрополь в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Александрополь в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Александрополь в ДНР
Бойцы группировки поразили формирования восьми украинских бригад в районах Шевченко Первого, Попова Яра, Новоэкономического, Димитрова и Красноармейска в ДНР.
Потери противника составили;
  • свыше 490 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства;
  • 14 автомобилей;
  • артиллерийское орудие.
Также российские военные уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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