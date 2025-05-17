https://ria.ru/20250517/aleksandropol-2017546858.html

ВС России освободили Александрополь в ДНР

ВС России освободили Александрополь в ДНР - РИА Новости, 17.05.2025

ВС России освободили Александрополь в ДНР

Российские военные освободили Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:05:00+03:00

2025-05-17T12:05:00+03:00

2025-05-17T13:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны."Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Бойцы группировки поразили формирования восьми украинских бригад в районах Шевченко Первого, Попова Яра, Новоэкономического, Димитрова и Красноармейска в ДНР.Потери противника составили;Также российские военные уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков.

https://ria.ru/20250517/peskov-2017543716.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика