ВС России освободили Александрополь в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Александрополя в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Александрополь в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Александрополь в ДНР
Бойцы группировки поразили формирования восьми украинских бригад в районах Шевченко Первого, Попова Яра, Новоэкономического, Димитрова и Красноармейска в ДНР.
Потери противника составили;
- свыше 490 военнослужащих;
- танк;
- две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства;
- 14 автомобилей;
- артиллерийское орудие.
Также российские военные уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков.