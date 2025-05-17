https://ria.ru/20250517/afganistan-2017527439.html

Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании

Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании - РИА Новости, 17.05.2025

Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании

Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании в ходе афгано-российского бизнес-форума в рамках Международного экономического форума "Россия... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T06:05:00+03:00

2025-05-17T06:05:00+03:00

2025-05-17T06:05:00+03:00

афганистан

россия

алексей оверчук

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании в ходе афгано-российского бизнес-форума в рамках Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum", сообщила канцелярия вице-премьера Афганистана. По данным канцелярии, на церемонии подписания, состоявшейся в пятницу, присутствовали заместитель премьер-министра Исламского Эмирата Афганистан по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар Ахунд и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. "Меморандумы охватывают такие области, как транспорт и транзит, и предполагают сотрудничество между министерствами транспорта и авиации Афганистана и России. Помимо этого, были достигнуты договоренности об укреплении торговых связей между торгово-промышленными палатами обеих стран и развитии сотрудничества между крупными частными предприятиями Афганистана и России в таких секторах, как разведка, добыча и переработка нефти и газа в Афганистане", - отмечается в сообщении. Канцелярия вице-премьера сообщила, что "соглашения также касаются содействия региональной торговле и создания промышленно-логистического комплекса".

https://ria.ru/20250502/afganistan-2014663779.html

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афганистан, россия, алексей оверчук