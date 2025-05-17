Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании
Афганистан и Россия подписали в Казани пять меморандумов о взаимопонимании
© АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкМеждународный экономический форум "Россия - Исламский мир: Kazanforum 2025
© АНО «Дирекция международных программ»
Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: Kazanforum 2025. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании в ходе афгано-российского бизнес-форума в рамках Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum", сообщила канцелярия вице-премьера Афганистана.
По данным канцелярии, на церемонии подписания, состоявшейся в пятницу, присутствовали заместитель премьер-министра Исламского Эмирата Афганистан по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар Ахунд и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.
"Меморандумы охватывают такие области, как транспорт и транзит, и предполагают сотрудничество между министерствами транспорта и авиации Афганистана и России. Помимо этого, были достигнуты договоренности об укреплении торговых связей между торгово-промышленными палатами обеих стран и развитии сотрудничества между крупными частными предприятиями Афганистана и России в таких секторах, как разведка, добыча и переработка нефти и газа в Афганистане", - отмечается в сообщении.
Канцелярия вице-премьера сообщила, что "соглашения также касаются содействия региональной торговле и создания промышленно-логистического комплекса".