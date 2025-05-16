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СNN назвал основную тему разговора лидеров ЕС и Украины с Трампом - РИА Новости, 16.05.2025
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16:49 16.05.2025 (обновлено: 16:57 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/zvonok-2017430100.html
СNN назвал основную тему разговора лидеров ЕС и Украины с Трампом
СNN назвал основную тему разговора лидеров ЕС и Украины с Трампом - РИА Новости, 16.05.2025
СNN назвал основную тему разговора лидеров ЕС и Украины с Трампом
Основной темой звонка Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза президенту США Дональду Трампу были переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщает... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:49:00+03:00
2025-05-16T16:57:00+03:00
евросоюз
в мире
россия
дональд трамп
украина
стамбул
владимир зеленский
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Основной темой звонка Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза президенту США Дональду Трампу были переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы киевского режима.В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с Трампом."Российско-украинские переговоры в Стамбуле были главной темой разговора", - говорится в сообщении телеканала.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017380371.html
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евросоюз, в мире, россия, дональд трамп, украина, стамбул, владимир зеленский, эммануэль макрон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Евросоюз, В мире, Россия, Дональд Трамп, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
СNN назвал основную тему разговора лидеров ЕС и Украины с Трампом

СNN: темой разговора Зеленского, Туска и Мерца с Трампом была встреча в Стамбуле

© Фото опубликовано Андреем ЕрмакомДональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц на саммите Европейского политического сообщества в Тиране
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц на саммите Европейского политического сообщества в Тиране - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото опубликовано Андреем Ермаком
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц на саммите Европейского политического сообщества в Тиране
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Основной темой звонка Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза президенту США Дональду Трампу были переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы киевского режима.
В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с Трампом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за Зеленского
16 мая, 14:48
"Российско-украинские переговоры в Стамбуле были главной темой разговора", - говорится в сообщении телеканала.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Экс-депутат Рады: визит Зеленского в Турцию не имел никакого смысла
16 мая, 11:29
 
ЕвросоюзВ миреРоссияДональд ТрампУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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