СNN назвал основную тему разговора лидеров ЕС и Украины с Трампом
СNN: темой разговора Зеленского, Туска и Мерца с Трампом была встреча в Стамбуле
© Фото опубликовано Андреем ЕрмакомДональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц на саммите Европейского политического сообщества в Тиране
© Фото опубликовано Андреем Ермаком
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц на саммите Европейского политического сообщества в Тиране
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Основной темой звонка Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза президенту США Дональду Трампу были переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы киевского режима.
В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с Трампом.
"Российско-украинские переговоры в Стамбуле были главной темой разговора", - говорится в сообщении телеканала.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.