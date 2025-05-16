https://ria.ru/20250516/zoloto-2017255907.html

Эксперт допустил падение мировых цен на золото

Эксперт допустил падение мировых цен на золото - РИА Новости, 16.05.2025

Эксперт допустил падение мировых цен на золото

Мировые цены на золото могут продолжить падение и достигнуть значений в 2950 долларов за унцию, однако дальнейшего снижения пока не ожидается, такое мнение РИА... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T06:08:00+03:00

2025-05-16T06:08:00+03:00

2025-05-16T06:08:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мировые цены на золото могут продолжить падение и достигнуть значений в 2950 долларов за унцию, однако дальнейшего снижения пока не ожидается, такое мнение РИА Новости выразил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Ранее на этой неделе, в среду днем, стоимость драгметалла опускалась ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля. "Целью дальнейшего снижения котировок золота может стать район 2950 долларов за унцию. В случае реализации этого сценария, в течение ближайших недель локальная перекупленность по золоту будет снята. Вероятно, после этого на рынке вновь станут проявлять активность покупатели, которые удержат золото от дальнейшего падения цен", - такой прогноз дал Потавин. По его словам, на этой неделе на мировых биржах преобладает аппетит к покупке рискованных активов после достижения договоренности между Вашингтоном и Пекином о временном снижении торговых пошлин, поэтому золото как защитный актив несет значительные потери – около 4,5% за три сессии. Потавин отметил, что на рынок драгметаллов негативно влияет назревшая техническая коррекция после перегретых цен на желтый металл, показанных в начале апреля. "Цена на золото росла продолжительное время и существенно отклонилась от своих средних значений", - уточнил эксперт. Кроме того, на снижение его стоимости влияют торговое перемирие США-Китай и постепенная нормализация тарифов с другими крупными державами, что снижает вероятность прихода рецессии в мировую экономику, и определенная геополитическая деэскалация на Ближнем Востоке, где вновь зазвучала риторика в пользу возможной ядерной сделки США-Иран, добавил аналитик.

https://ria.ru/20250515/ssha-2017179287.html

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экономика, пекин, ближний восток