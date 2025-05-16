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Нидерландская журналистка оценила переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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19:42 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/zhurnalistka-2017485753.html
Нидерландская журналистка оценила переговоры России и Украины в Стамбуле
Нидерландская журналистка оценила переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Нидерландская журналистка оценила переговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - позитивное начало и шаг к чему-то большему, сторонам удалось уже договориться о беспрецедентно крупном обмене... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:42:00+03:00
2025-05-16T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
владимир зеленский
владимир путин
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ГААГА, 16 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле - позитивное начало и шаг к чему-то большему, сторонам удалось уже договориться о беспрецедентно крупном обмене военнопленными, заявила в разговоре с РИА Новости независимая нидерландская журналистка, освещавшая украинский конфликт, Соня ван ден Энде. "Договоренность об обмене военнопленными 1000 на 1000 - это уже результат, это большая цифра, какой раньше не было. Украинская же сторона была больше сфокусирована на вопросе прекращения огня. Однако тот факт, что две стороны, находящиеся в состоянии войны, начали переговоры – очень позитивный. Вероятно, это лишь начало процесса и шаг к чему-то большему", - прокомментировала ван ден Энде переговоры. Она не исключила, что американские власти надавали на Владимира Зеленского с тем, чтобы он отправил украинскую делегацию на переговоры в Стамбул. "В США есть крупная инвестиционная компания BlackRock, которой теперь принадлежит 47% территории нынешней Украины. Так что, они, конечно, испытывают сильное давление со стороны США...В то же время, я думаю, что президент (США Дональд – ред.) Трамп искренне желает мира", - отметила журналистка. Что касается возможного участия США и Европы в дальнейших раундах переговоров, ван ден Энде считает, что они могут быть только посредниками, договариваться должны между собой Россия и Украина, и именно они должны достичь мирного соглашения. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир зеленский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Нидерландская журналистка оценила переговоры России и Украины в Стамбуле

Журналистка ван ден Энде назвала переговоры России и Украины шагом к большему

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
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ГААГА, 16 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле - позитивное начало и шаг к чему-то большему, сторонам удалось уже договориться о беспрецедентно крупном обмене военнопленными, заявила в разговоре с РИА Новости независимая нидерландская журналистка, освещавшая украинский конфликт, Соня ван ден Энде.
"Договоренность об обмене военнопленными 1000 на 1000 - это уже результат, это большая цифра, какой раньше не было. Украинская же сторона была больше сфокусирована на вопросе прекращения огня. Однако тот факт, что две стороны, находящиеся в состоянии войны, начали переговоры – очень позитивный. Вероятно, это лишь начало процесса и шаг к чему-то большему", - прокомментировала ван ден Энде переговоры.
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Она не исключила, что американские власти надавали на Владимира Зеленского с тем, чтобы он отправил украинскую делегацию на переговоры в Стамбул.
США есть крупная инвестиционная компания BlackRock, которой теперь принадлежит 47% территории нынешней Украины. Так что, они, конечно, испытывают сильное давление со стороны США...В то же время, я думаю, что президент (США Дональд – ред.) Трамп искренне желает мира", - отметила журналистка.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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Что касается возможного участия США и Европы в дальнейших раундах переговоров, ван ден Энде считает, что они могут быть только посредниками, договариваться должны между собой Россия и Украина, и именно они должны достичь мирного соглашения.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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16 мая, 17:19
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
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"Результатом удовлетворены". О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
16 мая, 16:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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