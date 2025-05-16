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Житель Калужской области получил 19 лет колонии за убийство сына
Житель Калужской области получил 19 лет колонии за убийство сына - РИА Новости, 16.05.2025
Житель Калужской области получил 19 лет колонии за убийство сына
Житель города Обнинск Калужской области, забивший 12-летнего сына до смерти топором, получил 19 лет колонии, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:47:00+03:00
2025-05-16T12:47:00+03:00
2025-05-16T14:26:00+03:00
происшествия
обнинск
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Житель города Обнинск Калужской области, забивший 12-летнего сына до смерти топором, получил 19 лет колонии, сообщила прокуратура региона. "Калужский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя… и признал 39-летнего жителя Обнинска виновным в совершении убийства своего 12-летнего сына, назначив осужденному наказание в виде 19 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в судебном заседании установлено, что подсудимый в октябре 2024 года в лесу, расположенном в черте Обнинска, испытывая личную неприязнь к своему 12-летнему сыну, нанес ему не менее 16 ударов топором по голове и другим частям тела, от которых мальчик скончался на месте.
https://ria.ru/20250514/peterburg-2016949154.html
обнинск
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происшествия, обнинск, калужская область
Происшествия, Обнинск, Калужская область
Житель Калужской области получил 19 лет колонии за убийство сына
Житель Калужской области получил 19 лет колонии за убийство сына топором