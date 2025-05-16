Рейтинг@Mail.ru
Житель Калужской области получил 19 лет колонии за убийство сына - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 16.05.2025 (обновлено: 14:26 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/zhitel-2017326649.html
Житель Калужской области получил 19 лет колонии за убийство сына
Житель Калужской области получил 19 лет колонии за убийство сына - РИА Новости, 16.05.2025
Житель Калужской области получил 19 лет колонии за убийство сына
Житель города Обнинск Калужской области, забивший 12-летнего сына до смерти топором, получил 19 лет колонии, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:47:00+03:00
2025-05-16T14:26:00+03:00
происшествия
обнинск
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017372493_0:0:1109:624_1920x0_80_0_0_dd433aca5bd710920277555964c4a37b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Житель города Обнинск Калужской области, забивший 12-летнего сына до смерти топором, получил 19 лет колонии, сообщила прокуратура региона. "Калужский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя… и признал 39-летнего жителя Обнинска виновным в совершении убийства своего 12-летнего сына, назначив осужденному наказание в виде 19 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в судебном заседании установлено, что подсудимый в октябре 2024 года в лесу, расположенном в черте Обнинска, испытывая личную неприязнь к своему 12-летнему сыну, нанес ему не менее 16 ударов топором по голове и другим частям тела, от которых мальчик скончался на месте.
https://ria.ru/20250514/peterburg-2016949154.html
обнинск
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017372493_129:0:961:624_1920x0_80_0_0_81b0bd8c95cf6228273226a79af67c38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, обнинск, калужская область
Происшествия, Обнинск, Калужская область
Житель Калужской области получил 19 лет колонии за убийство сына

Житель Калужской области получил 19 лет колонии за убийство сына топором

© Фото : Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области/TelegramЖитель города Обнинск Калужской области, обвиняемый в убийстве сына
Житель города Обнинск Калужской области, обвиняемый в убийстве сына - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области/Telegram
Житель города Обнинск Калужской области, обвиняемый в убийстве сына
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Житель города Обнинск Калужской области, забивший 12-летнего сына до смерти топором, получил 19 лет колонии, сообщила прокуратура региона.
"Калужский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя… и признал 39-летнего жителя Обнинска виновным в совершении убийства своего 12-летнего сына, назначив осужденному наказание в виде 19 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в судебном заседании установлено, что подсудимый в октябре 2024 года в лесу, расположенном в черте Обнинска, испытывая личную неприязнь к своему 12-летнему сыну, нанес ему не менее 16 ударов топором по голове и другим частям тела, от которых мальчик скончался на месте.
Актер Евгений Леонов-Гладышев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Петербурге возбудили дело о покушении на убийство Леонова-Гладышева
14 мая, 17:48
 
ПроисшествияОбнинскКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала