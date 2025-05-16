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Дерзкий план Зеленского по встрече с Путиным вызвал недоумение во Франции - РИА Новости, 16.05.2025
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20:55 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017496675.html
Дерзкий план Зеленского по встрече с Путиным вызвал недоумение во Франции
Дерзкий план Зеленского по встрече с Путиным вызвал недоумение во Франции - РИА Новости, 16.05.2025
Дерзкий план Зеленского по встрече с Путиным вызвал недоумение во Франции
Читатели Le Figaro активно обсуждают потерпевшие фиаско планы Владимира Зеленского, который после встречи европейской "коалиции желающих" в Киеве требовал... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:55:00+03:00
2025-05-16T20:55:00+03:00
в мире
стамбул
украина
киев
владимир зеленский
эммануэль макрон
фридрих мерц
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают потерпевшие фиаско планы Владимира Зеленского, который после встречи европейской "коалиции желающих" в Киеве требовал встречи с российским лидером на переговорах в Стамбуле."Любому, кто хоть немного интересуется политикой, было очевидно, что Путин не мог принять эту "повестку" с повелением лично отправиться в Стамбул на переговоры с Украиной. Нужно не видеть всю абсурдность и оторванность от реальности внешней политики Европы и Макрона, чтобы поверить, что ультиматум с их стороны имел хоть малейший шанс произвести впечатление на российского президента. Какое тщеславие!" — написал один из комментаторов."Вот оно, настоящее положение дел. Не нытье Европы во главе с Макроном или выходки Зеленского с пианино", — отметил другой."Теперь, когда Путин достиг той точки, когда его больше не испугать угрозами санкций, он неуязвим! Вероятно, он потребует, помимо прочих условий, отмены всех санкций до подписания любого соглашения. Что касается Запада, то санкции, похоже, уже выдыхаются. Следующим шагом может стать только начало мировой войны! Но ради прекрасных глаз Киева никто ее развязывать не станет", — поделился мнением еще один из пользователей."Более чем очевидно, что Макрон и компания не играют существенной роли. Их вес равен весу "салфетки", оброненной на посиделках с друзьями!" — заключил читатель.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями за непринятие условий Украины по перемирию.В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.Как ранее подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017442232.html
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017421481.html
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в мире, стамбул, украина, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, фридрих мерц, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Стамбул, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025

Дерзкий план Зеленского по встрече с Путиным вызвал недоумение во Франции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают потерпевшие фиаско планы Владимира Зеленского, который после встречи европейской "коалиции желающих" в Киеве требовал встречи с российским лидером на переговорах в Стамбуле.
"Любому, кто хоть немного интересуется политикой, было очевидно, что Путин не мог принять эту "повестку" с повелением лично отправиться в Стамбул на переговоры с Украиной. Нужно не видеть всю абсурдность и оторванность от реальности внешней политики Европы и Макрона, чтобы поверить, что ультиматум с их стороны имел хоть малейший шанс произвести впечатление на российского президента. Какое тщеславие!" — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Он это знает". В США сделали пугающее заявление о Зеленском
16 мая, 17:15
"Вот оно, настоящее положение дел. Не нытье Европы во главе с Макроном или выходки Зеленского с пианино", — отметил другой.
"Теперь, когда Путин достиг той точки, когда его больше не испугать угрозами санкций, он неуязвим! Вероятно, он потребует, помимо прочих условий, отмены всех санкций до подписания любого соглашения. Что касается Запада, то санкции, похоже, уже выдыхаются. Следующим шагом может стать только начало мировой войны! Но ради прекрасных глаз Киева никто ее развязывать не станет", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Более чем очевидно, что Макрон и компания не играют существенной роли. Их вес равен весу "салфетки", оброненной на посиделках с друзьями!" — заключил читатель.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями за непринятие условий Украины по перемирию.
В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.
Как ранее подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский от США на фоне переговоров
16 мая, 16:58
 
В миреСтамбулУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронФридрих МерцПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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