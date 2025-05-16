https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017442232.html
"Он это знает". В США сделали пугающее заявление о Зеленском
"Он это знает". В США сделали пугающее заявление о Зеленском - РИА Новости, 16.05.2025
"Он это знает". В США сделали пугающее заявление о Зеленском
Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, потому что это будет стоить ему жизни, заявил отставной офицер ВС США Станислав... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:15:00+03:00
2025-05-16T17:15:00+03:00
2025-05-16T17:15:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, потому что это будет стоить ему жизни, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире телеканала RT."Работа Зеленского заключается в обеспечении продолжения конфликта. <…> Зеленский не выйдет из этой ситуации живым. У него слишком длинный язык, он нежелательный свидетель. Как только боевые действия закончатся, он умрет, и он это знает. Не политически, а буквально", — сказал он.По словам эксперта, от главы киевского режима могут избавиться как силы на Украине — правые, ультранационалисты или нацисты, так и американцы или британцы, когда Зеленский станет им больше не нужен.В пятницу в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины.Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, а также объявил о масштабном обмене пленными 1000 на 1000 с Украиной.Глава делегации Киева Рустем Умеров, в свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров. По его словам, стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.Трехсторонняя встреча Россия — Украина — Турция продлилась чуть менее двух часов. В пятницу также состоялись переговоры делегаций США, Украины и Турции.
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Он это знает". В США сделали пугающее заявление о Зеленском
Крапивник: завершение конфликта на Украине будет стоить Зеленскому жизни