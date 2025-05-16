https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017252268.html

"Пощечина Киеву": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место

"Пощечина Киеву": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место - РИА Новости, 16.05.2025

"Пощечина Киеву": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место

Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, не поддавшись на провокацию Владимира Зеленского на переговорах в Стамбуле, пишет итальянская... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T04:51:00+03:00

2025-05-16T04:51:00+03:00

2025-05-16T07:43:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, не поддавшись на провокацию Владимира Зеленского на переговорах в Стамбуле, пишет итальянская журналистка Карла Стателло для портала L’Antidiplomatico."Зеленский думал, что смог установить контроль над Путиным, объявив о своем участии (В переговорах — Прим. ред.) в Стамбуле. Он не понимал, что раскрывает свои карты и ставит себя в невыгодное положение", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, состав делегации, которую президент России отправил в Стамбул, отражает открытость к диалогу, в то время как украинская сторона всячески пытается саботировать процесс."Вероятно, украинский президент считал, что может блефовать, предлагая личную встречу: Путин не примет ее, и ответственность за провал прямых переговоров ляжет на него. Вместо этого Москва не приняла это во внимание и даже понизила статус встречи до предварительных технических переговоров. Пощечина Киеву", — резюмировала Стателло.В Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Планировавшиеся в четверг контакты между делегациями не состоялись, ожидается, что они пройдут в пятницу.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Глава киевского режима ответил на мирную инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/tramp-2016432023.html

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017243765.html

https://ria.ru/20250515/peskov-2017101417.html

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