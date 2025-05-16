https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017249698.html

"Можем признать": в США остались в шоке от слов Зеленского в Турции

"Можем признать": в США остались в шоке от слов Зеленского в Турции - РИА Новости, 16.05.2025

"Можем признать": в США остались в шоке от слов Зеленского в Турции

Речь Владимира Зеленского на пресс-конференции в Анкаре доказывает его оторванность от реального положения дел, заявил подполковник армии США в отставке Депутат РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T03:52:00+03:00

2025-05-16T03:52:00+03:00

2025-05-16T11:44:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Речь Владимира Зеленского на пресс-конференции в Анкаре доказывает его оторванность от реального положения дел, заявил подполковник армии США в отставке Депутат Госдумы назвал заявление Зеленского о Крыме демагогией в эфире своего YouTube-канала."Теперь мы можем признать, что сам Зеленский оторван от реальности", — сказал он.По словам Дэвиса, глава киевского режима пытался использовать в своем визите в Анкару уже привычные антироссийские нарративы, которые были разработаны его командой ради создания очередного "шоу"."Но вы видите, что он делает из этого большой спектакль", — сказал он.Вчера Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым — это украинский полуостров и обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины. По его словам, Украина юридически не признает полуостров и новые регионы частью России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017243765.html

https://ria.ru/20250516/ukraina-2017244841.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017232793.html

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в мире, республика крым, россия, украина, владимир зеленский, дэниел дэвис, владимир путин, оон