Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне
Юрист Георгиева: повышенную зарплату в июне получат те, кто работают в праздник
Подсчет денежных средств. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россияне, которые будут работать в праздничные дни в июне, могут получить повышенную оплату труда. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева.
В июне россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. В 2025 году 12 июня выпадает на четверг, таким образом для многих граждан он будет нерабочим. Выходным также будет пятница, 13 июня. Его переносят с субботы, 8 марта.
По словам Георгиевой, в праздничные дни продолжат трудиться работники непрерывно действующих организаций. При этом их труд оплачивается в повышенном размере.
"Сдельщики" — работники производств/заводов/пекарен, которые не могут остановить свою деятельность, получат оплату за свой труд не меньше, чем по двойному тарифу. Работники, труд которых оплачивается по дневным или часовым тарифным ставкам, получат оплату в размере не менее двойной дневной или часовой ставки", — указала юрист.
Кроме того, в праздничный день работодатель может привлечь к труду работника, трудящегося по графику пятидневки. В большинстве случаев для этого нужно согласие самого работника. Заработок зависит от количества отработанного времени. Вместо повышенной оплаты работник может взять дополнительный день отдыха, заключила Георгиева.
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