Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/zarplata-2017243629.html
Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне
Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне - РИА Новости, 16.05.2025
Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне
Россияне, которые будут работать в праздничные дни в июне, могут получить повышенную оплату труда. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T02:17:00+03:00
2025-05-16T02:17:00+03:00
общество
россия
алла георгиева
зарплата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100575/27/1005752708_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e87b1325c760cc6b9fa289492f7efc5f.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россияне, которые будут работать в праздничные дни в июне, могут получить повышенную оплату труда. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева.В июне россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. В 2025 году 12 июня выпадает на четверг, таким образом для многих граждан он будет нерабочим. Выходным также будет пятница, 13 июня. Его переносят с субботы, 8 марта.По словам Георгиевой, в праздничные дни продолжат трудиться работники непрерывно действующих организаций. При этом их труд оплачивается в повышенном размере."Сдельщики" — работники производств/заводов/пекарен, которые не могут остановить свою деятельность, получат оплату за свой труд не меньше, чем по двойному тарифу. Работники, труд которых оплачивается по дневным или часовым тарифным ставкам, получат оплату в размере не менее двойной дневной или часовой ставки", — указала юрист.Кроме того, в праздничный день работодатель может привлечь к труду работника, трудящегося по графику пятидневки. В большинстве случаев для этого нужно согласие самого работника. Заработок зависит от количества отработанного времени. Вместо повышенной оплаты работник может взять дополнительный день отдыха, заключила Георгиева.
https://ria.ru/20250513/dengi-2016588226.html
https://ria.ru/20250414/pensiya-2011058484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100575/27/1005752708_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c7241ebd07b4e0056954b213985cbab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алла георгиева, зарплата
Общество, Россия, Алла Георгиева, Зарплата
Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне

Юрист Георгиева: повышенную зарплату в июне получат те, кто работают в праздник

© Fotolia / ldprod Подсчет денежных средств
Подсчет денежных средств - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Fotolia / ldprod
Подсчет денежных средств. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россияне, которые будут работать в праздничные дни в июне, могут получить повышенную оплату труда. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева.
В июне россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. В 2025 году 12 июня выпадает на четверг, таким образом для многих граждан он будет нерабочим. Выходным также будет пятница, 13 июня. Его переносят с субботы, 8 марта.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Назван вклад, который даст доход величиной с зарплату
13 мая, 03:15
По словам Георгиевой, в праздничные дни продолжат трудиться работники непрерывно действующих организаций. При этом их труд оплачивается в повышенном размере.
"Сдельщики" — работники производств/заводов/пекарен, которые не могут остановить свою деятельность, получат оплату за свой труд не меньше, чем по двойному тарифу. Работники, труд которых оплачивается по дневным или часовым тарифным ставкам, получат оплату в размере не менее двойной дневной или часовой ставки", — указала юрист.
Кроме того, в праздничный день работодатель может привлечь к труду работника, трудящегося по графику пятидневки. В большинстве случаев для этого нужно согласие самого работника. Заработок зависит от количества отработанного времени. Вместо повышенной оплаты работник может взять дополнительный день отдыха, заключила Георгиева.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Финансист объяснила, кто получит пенсию вдвое больше обычной
14 апреля, 02:17
 
ОбществоРоссияАлла ГеоргиеваЗарплата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала