https://ria.ru/20250516/zarplata-2017243629.html

Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне

Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне - РИА Новости, 16.05.2025

Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне

Россияне, которые будут работать в праздничные дни в июне, могут получить повышенную оплату труда. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T02:17:00+03:00

2025-05-16T02:17:00+03:00

2025-05-16T02:17:00+03:00

общество

россия

алла георгиева

зарплата

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100575/27/1005752708_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e87b1325c760cc6b9fa289492f7efc5f.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россияне, которые будут работать в праздничные дни в июне, могут получить повышенную оплату труда. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева.В июне россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. В 2025 году 12 июня выпадает на четверг, таким образом для многих граждан он будет нерабочим. Выходным также будет пятница, 13 июня. Его переносят с субботы, 8 марта.По словам Георгиевой, в праздничные дни продолжат трудиться работники непрерывно действующих организаций. При этом их труд оплачивается в повышенном размере."Сдельщики" — работники производств/заводов/пекарен, которые не могут остановить свою деятельность, получат оплату за свой труд не меньше, чем по двойному тарифу. Работники, труд которых оплачивается по дневным или часовым тарифным ставкам, получат оплату в размере не менее двойной дневной или часовой ставки", — указала юрист.Кроме того, в праздничный день работодатель может привлечь к труду работника, трудящегося по графику пятидневки. В большинстве случаев для этого нужно согласие самого работника. Заработок зависит от количества отработанного времени. Вместо повышенной оплаты работник может взять дополнительный день отдыха, заключила Георгиева.

https://ria.ru/20250513/dengi-2016588226.html

https://ria.ru/20250414/pensiya-2011058484.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, алла георгиева, зарплата