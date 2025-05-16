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Глава МИД Белоруссии заявил о несамостоятельности западных политиков - РИА Новости, 16.05.2025
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17:15 16.05.2025 (обновлено: 17:16 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/zapad-2017441819.html
Глава МИД Белоруссии заявил о несамостоятельности западных политиков
Глава МИД Белоруссии заявил о несамостоятельности западных политиков - РИА Новости, 16.05.2025
Глава МИД Белоруссии заявил о несамостоятельности западных политиков
Политические элиты западных стран не являются самостоятельными, политиков, выступающих в интересах своих государств, на выборах "убирают с дистанции", заявил в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:15:00+03:00
2025-05-16T17:16:00+03:00
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Политические элиты западных стран не являются самостоятельными, политиков, выступающих в интересах своих государств, на выборах "убирают с дистанции", заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Как передает агентство Белта, Рыженков в пятницу в Гомеле встречался с активом областного центра, обсуждалась в том числе ситуация в мире, отношения с западными соседями. "Мы давно уже убедились в несамостоятельности политических элит наших соседей в отношении своей деятельности. Это все больше марионетки, так назовем, коллективного Запада", - отметил Рыженков, говоря о предстоящих президентских выборах в Польше. "Если мы говорим про страны Балтии, это вообще очевидно. Эти люди будут до последнего вкладывать деньги в собственные политические кампании и в военно-промышленный капитал. И меньше всего будут заботиться об образовании, здравоохранении, инфраструктуре для своих граждан", - сказал министр. По его словам, в Белоруссии это видят, в СМИ много роликов как оценивают ситуацию в своих странах граждане и как, приезжая в Белоруссию, радуются ее успехам. "А многие даже переезжают к нам жить. В том числе приезжают и говорят - из разряда тех, кто принимал участие в президентских выборах в этих государствах. Это серьезные политики, чей голос достаточно известен и учитывается в их странах, но им зажимают там все возможности для реализации", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Он обратил внимание на то, как в настоящее время проходят выборы на Западе. "Как только появляется лидер, который выступает за свое государство, который в своей предвыборной программе говорит о нуждах именно своих граждан, о приоритете развития своего государства, о сдержанной и более взвешенной внешней и внутренней политике, тут же с помощью различных механизмов осуществления воздействия на это государство из-за рубежа (прежде всего окрик из Вашингтона или Брюсселя), в нарушение всех норм избирательного права, политических кампаний этих людей просто убирают с дистанции. И помещают под различные механизмы юридического контроля - сопровождения либо, еще хуже, - уголовного преследования", - сказал Рыженков.
https://ria.ru/20250516/zapad-2017437159.html
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белоруссия, гомель, польша, максим рыженков, в мире
Белоруссия, Гомель, Польша, Максим Рыженков, В мире
Глава МИД Белоруссии заявил о несамостоятельности западных политиков

Рыженков заявил о несамостоятельности политических элит западных стран

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Политические элиты западных стран не являются самостоятельными, политиков, выступающих в интересах своих государств, на выборах "убирают с дистанции", заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Как передает агентство Белта, Рыженков в пятницу в Гомеле встречался с активом областного центра, обсуждалась в том числе ситуация в мире, отношения с западными соседями.
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"Мы давно уже убедились в несамостоятельности политических элит наших соседей в отношении своей деятельности. Это все больше марионетки, так назовем, коллективного Запада", - отметил Рыженков, говоря о предстоящих президентских выборах в Польше.
"Если мы говорим про страны Балтии, это вообще очевидно. Эти люди будут до последнего вкладывать деньги в собственные политические кампании и в военно-промышленный капитал. И меньше всего будут заботиться об образовании, здравоохранении, инфраструктуре для своих граждан", - сказал министр.
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По его словам, в Белоруссии это видят, в СМИ много роликов как оценивают ситуацию в своих странах граждане и как, приезжая в Белоруссию, радуются ее успехам. "А многие даже переезжают к нам жить. В том числе приезжают и говорят - из разряда тех, кто принимал участие в президентских выборах в этих государствах. Это серьезные политики, чей голос достаточно известен и учитывается в их странах, но им зажимают там все возможности для реализации", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Он обратил внимание на то, как в настоящее время проходят выборы на Западе. "Как только появляется лидер, который выступает за свое государство, который в своей предвыборной программе говорит о нуждах именно своих граждан, о приоритете развития своего государства, о сдержанной и более взвешенной внешней и внутренней политике, тут же с помощью различных механизмов осуществления воздействия на это государство из-за рубежа (прежде всего окрик из Вашингтона или Брюсселя), в нарушение всех норм избирательного права, политических кампаний этих людей просто убирают с дистанции. И помещают под различные механизмы юридического контроля - сопровождения либо, еще хуже, - уголовного преследования", - сказал Рыженков.
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