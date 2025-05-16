Глава МИД Белоруссии заявил о несамостоятельности западных политиков
Рыженков заявил о несамостоятельности политических элит западных стран
© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Политические элиты западных стран не являются самостоятельными, политиков, выступающих в интересах своих государств, на выборах "убирают с дистанции", заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
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"Мы давно уже убедились в несамостоятельности политических элит наших соседей в отношении своей деятельности. Это все больше марионетки, так назовем, коллективного Запада", - отметил Рыженков, говоря о предстоящих президентских выборах в Польше.
"Если мы говорим про страны Балтии, это вообще очевидно. Эти люди будут до последнего вкладывать деньги в собственные политические кампании и в военно-промышленный капитал. И меньше всего будут заботиться об образовании, здравоохранении, инфраструктуре для своих граждан", - сказал министр.
По его словам, в Белоруссии это видят, в СМИ много роликов как оценивают ситуацию в своих странах граждане и как, приезжая в Белоруссию, радуются ее успехам. "А многие даже переезжают к нам жить. В том числе приезжают и говорят - из разряда тех, кто принимал участие в президентских выборах в этих государствах. Это серьезные политики, чей голос достаточно известен и учитывается в их странах, но им зажимают там все возможности для реализации", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Он обратил внимание на то, как в настоящее время проходят выборы на Западе. "Как только появляется лидер, который выступает за свое государство, который в своей предвыборной программе говорит о нуждах именно своих граждан, о приоритете развития своего государства, о сдержанной и более взвешенной внешней и внутренней политике, тут же с помощью различных механизмов осуществления воздействия на это государство из-за рубежа (прежде всего окрик из Вашингтона или Брюсселя), в нарушение всех норм избирательного права, политических кампаний этих людей просто убирают с дистанции. И помещают под различные механизмы юридического контроля - сопровождения либо, еще хуже, - уголовного преследования", - сказал Рыженков.
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