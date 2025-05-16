https://ria.ru/20250516/zapad-2017441819.html

Глава МИД Белоруссии заявил о несамостоятельности западных политиков

Глава МИД Белоруссии заявил о несамостоятельности западных политиков - РИА Новости, 16.05.2025

Глава МИД Белоруссии заявил о несамостоятельности западных политиков

Политические элиты западных стран не являются самостоятельными, политиков, выступающих в интересах своих государств, на выборах "убирают с дистанции", заявил в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:15:00+03:00

2025-05-16T17:15:00+03:00

2025-05-16T17:16:00+03:00

белоруссия

гомель

польша

максим рыженков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955845480_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85419434ceddda5c3ce537384b5afeb2.jpg

МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Политические элиты западных стран не являются самостоятельными, политиков, выступающих в интересах своих государств, на выборах "убирают с дистанции", заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Как передает агентство Белта, Рыженков в пятницу в Гомеле встречался с активом областного центра, обсуждалась в том числе ситуация в мире, отношения с западными соседями. "Мы давно уже убедились в несамостоятельности политических элит наших соседей в отношении своей деятельности. Это все больше марионетки, так назовем, коллективного Запада", - отметил Рыженков, говоря о предстоящих президентских выборах в Польше. "Если мы говорим про страны Балтии, это вообще очевидно. Эти люди будут до последнего вкладывать деньги в собственные политические кампании и в военно-промышленный капитал. И меньше всего будут заботиться об образовании, здравоохранении, инфраструктуре для своих граждан", - сказал министр. По его словам, в Белоруссии это видят, в СМИ много роликов как оценивают ситуацию в своих странах граждане и как, приезжая в Белоруссию, радуются ее успехам. "А многие даже переезжают к нам жить. В том числе приезжают и говорят - из разряда тех, кто принимал участие в президентских выборах в этих государствах. Это серьезные политики, чей голос достаточно известен и учитывается в их странах, но им зажимают там все возможности для реализации", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Он обратил внимание на то, как в настоящее время проходят выборы на Западе. "Как только появляется лидер, который выступает за свое государство, который в своей предвыборной программе говорит о нуждах именно своих граждан, о приоритете развития своего государства, о сдержанной и более взвешенной внешней и внутренней политике, тут же с помощью различных механизмов осуществления воздействия на это государство из-за рубежа (прежде всего окрик из Вашингтона или Брюсселя), в нарушение всех норм избирательного права, политических кампаний этих людей просто убирают с дистанции. И помещают под различные механизмы юридического контроля - сопровождения либо, еще хуже, - уголовного преследования", - сказал Рыженков.

https://ria.ru/20250516/zapad-2017437159.html

https://ria.ru/20250516/filippo-2017398130.html

https://ria.ru/20250516/vuchichi-2017364202.html

белоруссия

гомель

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, гомель, польша, максим рыженков, в мире