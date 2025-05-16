https://ria.ru/20250516/zapad-2017437159.html
Министр обороны Польши рассказал, чего боится Запад
Министр обороны Польши рассказал, чего боится Запад - РИА Новости, 16.05.2025
Министр обороны Польши рассказал, чего боится Запад
Страны Запада боятся вероятности улучшения отношений России и Украины, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам в Риме. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:00:00+03:00
2025-05-16T17:00:00+03:00
2025-05-16T17:00:00+03:00
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ВАРШАВА, 16 мая – РИА Новости. Страны Запада боятся вероятности улучшения отношений России и Украины, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам в Риме. В пятницу в итальянской столице проходит встреча глав военных ведомств Польши, Великобритании, Италии, Франции и Германии. "Это был бы наихудший для нас всех сценарий, если бы Украина, как когда-то после "оранжевой революции", начала смотреть в сторону Москвы", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что во избежание роста пророссийских настроений на Украине западным странам следует предоставлять Киеву всевозможную помощь. "Сегодня этого ничто не предвещает, но, если Запад не будет поддерживать, предоставлять все возможные виды поддержки, то настроения на Украине могут измениться", - сказал польский министр. При этом он подтвердил свой постулат о том, что Польша не намеревается направлять войска на Украину. "Мы не намереваемся и не пошлем своих солдат на Украину", - сказал Косиняк-Камыш.
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017080219.html
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в мире, украина, польша, россия, владислав косиняк-камыш
В мире, Украина, Польша, Россия, Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши рассказал, чего боится Запад
Косиняк-Камыш: Запад боится улучшения отношений России и Украины