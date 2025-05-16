Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о росте цен на черешню и другие летние ягоды - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/yagody-2017244407.html
Россиян предупредили о росте цен на черешню и другие летние ягоды
Россиян предупредили о росте цен на черешню и другие летние ягоды - РИА Новости, 16.05.2025
Россиян предупредили о росте цен на черешню и другие летние ягоды
Черешня и другие летние ягоды в этом году могут резко подорожать из-за последствий заморозков в ключевых южных регионах, рассказала агентству “Прайм” доцент... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T03:18:00+03:00
2025-05-16T03:18:00+03:00
экономика
турция
иран
узбекистан
рэу имени г. в. плеханова
черешня
ягоды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736066997_0:73:1920:1153_1920x0_80_0_0_a843a2134454d672524c9abb40286dc5.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Черешня и другие летние ягоды в этом году могут резко подорожать из-за последствий заморозков в ключевых южных регионах, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. По ее словам, некоторые хозяйства оценивают потери урожая более чем в 50%, что приведет к падению предложения собственной продукции. На фоне высокого сезонного спроса это вызовет рост цен.“В июне цены на черешню могут достичь 500-700 рублей за килограмм. В разгар сезона (июль) цены могут незначительно снизиться (на 10-15%) из-за ограниченного предложения, но все равно будут выше, чем летом прошлого года. Также колебания цен на клубнику, малину, смородину могут быть в пределах 20%, поскольку весенние заморозки затронули и их урожай”, — отметила Ильяшенко.Отчасти смягчить ситуацию может импорт из других стран — Турции, Ирана, Узбекистана, Азербайджана, однако из-за логистических издержек дешевой эта продукция не будет, добавила она.
https://ria.ru/20250511/tseny-2016272306.html
турция
иран
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736066997_143:0:1778:1226_1920x0_80_0_0_75c74b14da7feb2689f9d04305f3a05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, иран, узбекистан, рэу имени г. в. плеханова, черешня, ягоды
Экономика, Турция, Иран, Узбекистан, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Черешня, Ягоды
Россиян предупредили о росте цен на черешню и другие летние ягоды

Доцент Ильяшенко: черешня и другие летние ягоды могут резко подорожать

© Pixabay / CouleurЧерешня
Черешня - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Pixabay / Couleur
Черешня. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Черешня и другие летние ягоды в этом году могут резко подорожать из-за последствий заморозков в ключевых южных регионах, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.
По ее словам, некоторые хозяйства оценивают потери урожая более чем в 50%, что приведет к падению предложения собственной продукции. На фоне высокого сезонного спроса это вызовет рост цен.
«

“В июне цены на черешню могут достичь 500-700 рублей за килограмм. В разгар сезона (июль) цены могут незначительно снизиться (на 10-15%) из-за ограниченного предложения, но все равно будут выше, чем летом прошлого года. Также колебания цен на клубнику, малину, смородину могут быть в пределах 20%, поскольку весенние заморозки затронули и их урожай”, — отметила Ильяшенко.

Отчасти смягчить ситуацию может импорт из других стран — Турции, Ирана, Узбекистана, Азербайджана, однако из-за логистических издержек дешевой эта продукция не будет, добавила она.
Продажа ягод - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Эксперт назвал продукт, который подешевеет в мае в три раза
11 мая, 02:15
 
ЭкономикаТурцияИранУзбекистанРЭУ имени Г. В. ПлехановаЧерешняЯгоды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала