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Россиян предупредили о росте цен на черешню и другие летние ягоды

Россиян предупредили о росте цен на черешню и другие летние ягоды - РИА Новости, 16.05.2025

Россиян предупредили о росте цен на черешню и другие летние ягоды

Черешня и другие летние ягоды в этом году могут резко подорожать из-за последствий заморозков в ключевых южных регионах, рассказала агентству “Прайм” доцент... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T03:18:00+03:00

2025-05-16T03:18:00+03:00

2025-05-16T03:18:00+03:00

экономика

турция

иран

узбекистан

рэу имени г. в. плеханова

черешня

ягоды

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Черешня и другие летние ягоды в этом году могут резко подорожать из-за последствий заморозков в ключевых южных регионах, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. По ее словам, некоторые хозяйства оценивают потери урожая более чем в 50%, что приведет к падению предложения собственной продукции. На фоне высокого сезонного спроса это вызовет рост цен.“В июне цены на черешню могут достичь 500-700 рублей за килограмм. В разгар сезона (июль) цены могут незначительно снизиться (на 10-15%) из-за ограниченного предложения, но все равно будут выше, чем летом прошлого года. Также колебания цен на клубнику, малину, смородину могут быть в пределах 20%, поскольку весенние заморозки затронули и их урожай”, — отметила Ильяшенко.Отчасти смягчить ситуацию может импорт из других стран — Турции, Ирана, Узбекистана, Азербайджана, однако из-за логистических издержек дешевой эта продукция не будет, добавила она.

https://ria.ru/20250511/tseny-2016272306.html

турция

иран

узбекистан

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экономика, турция, иран, узбекистан, рэу имени г. в. плеханова, черешня, ягоды