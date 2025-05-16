https://ria.ru/20250516/vyplata-2017493180.html

Жителям девяти белгородских населенных пунктов назначат выплату

Жителям девяти белгородских населенных пунктов назначат выплату - РИА Новости, 16.05.2025

Жителям девяти белгородских населенных пунктов назначат выплату

Жителям девяти населенных пунктов Белгородской области назначат выплату и компенсируют аренду в связи со сложной оперативной обстановкой, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:30:00+03:00

2025-05-16T20:30:00+03:00

2025-05-16T21:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

вячеслав гладков

октябрьский

карабаново

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жителям девяти населенных пунктов Белгородской области назначат выплату и компенсируют аренду в связи со сложной оперативной обстановкой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Тelegram-канале."В связи со сложной оперативной обстановкой и высокой активностью БПЛА назначаем единовременную выплату и частичное возмещение платы за аренду жилья для жителей следующих приграничных населённых пунктов: В Волоконовском районе - село Новое; В Борисовском районе - часть села Березовка: улицы Белгородская, Октябрьская и Коммунистическая; В Валуйском округе - в сёлах Карабаново, Кукуевка, Долгое и хуторе Бабка; В Грайворонском округе - сёла Мокрая Орловка и Рождественка; В Шебекинском округе - село Архангельское", - говорится в сообщении.Губернатор уточнил, что с понедельника начнется приём заявлений от жителей этих населённых пунктов через портал Госуслуг, а также он отметил, что начать выплаты рассчитывают через две недели.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

белгородская область

украина

октябрьский

карабаново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, украина, вячеслав гладков, октябрьский, карабаново