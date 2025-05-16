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Жителям девяти белгородских населенных пунктов назначат выплату - РИА Новости, 16.05.2025
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20:30 16.05.2025 (обновлено: 21:08 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/vyplata-2017493180.html
Жителям девяти белгородских населенных пунктов назначат выплату
Жителям девяти белгородских населенных пунктов назначат выплату - РИА Новости, 16.05.2025
Жителям девяти белгородских населенных пунктов назначат выплату
Жителям девяти населенных пунктов Белгородской области назначат выплату и компенсируют аренду в связи со сложной оперативной обстановкой, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:30:00+03:00
2025-05-16T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вячеслав гладков
октябрьский
карабаново
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жителям девяти населенных пунктов Белгородской области назначат выплату и компенсируют аренду в связи со сложной оперативной обстановкой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Тelegram-канале."В связи со сложной оперативной обстановкой и высокой активностью БПЛА назначаем единовременную выплату и частичное возмещение платы за аренду жилья для жителей следующих приграничных населённых пунктов: В Волоконовском районе - село Новое; В Борисовском районе - часть села Березовка: улицы Белгородская, Октябрьская и Коммунистическая; В Валуйском округе - в сёлах Карабаново, Кукуевка, Долгое и хуторе Бабка; В Грайворонском округе - сёла Мокрая Орловка и Рождественка; В Шебекинском округе - село Архангельское", - говорится в сообщении.Губернатор уточнил, что с понедельника начнется приём заявлений от жителей этих населённых пунктов через портал Госуслуг, а также он отметил, что начать выплаты рассчитывают через две недели.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
белгородская область
украина
октябрьский
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белгородская область, украина, вячеслав гладков, октябрьский, карабаново
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Октябрьский, Карабаново
Жителям девяти белгородских населенных пунктов назначат выплату

Жители 9 белгородских населенных пунктов получат выплату и компенсации за аренду

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жителям девяти населенных пунктов Белгородской области назначат выплату и компенсируют аренду в связи со сложной оперативной обстановкой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Тelegram-канале.
«
"В связи со сложной оперативной обстановкой и высокой активностью БПЛА назначаем единовременную выплату и частичное возмещение платы за аренду жилья для жителей следующих приграничных населённых пунктов: В Волоконовском районе - село Новое; В Борисовском районе - часть села Березовка: улицы Белгородская, Октябрьская и Коммунистическая; В Валуйском округе - в сёлах Карабаново, Кукуевка, Долгое и хуторе Бабка; В Грайворонском округе - сёла Мокрая Орловка и Рождественка; В Шебекинском округе - село Архангельское", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что с понедельника начнется приём заявлений от жителей этих населённых пунктов через портал Госуслуг, а также он отметил, что начать выплаты рассчитывают через две недели.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковОктябрьскийКарабаново
 
 
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