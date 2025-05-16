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Граждане Молдавии активнее всех голосуют на выборах президента Румынии - РИА Новости, 16.05.2025
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15:26 16.05.2025 (обновлено: 16:24 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/vybory-2017392627.html
Граждане Молдавии активнее всех голосуют на выборах президента Румынии
Граждане Молдавии активнее всех голосуют на выборах президента Румынии - РИА Новости, 16.05.2025
Граждане Молдавии активнее всех голосуют на выборах президента Румынии
Граждане Молдавии активнее всех голосуют в рамках стартовавшего за рубежом второго тура выборов президента Румынии, свидетельствуют онлайн-данные румынского... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:26:00+03:00
2025-05-16T16:24:00+03:00
в мире
румыния
молдавия
бухарест
майя санду
владимир филат
кэлин джеорджеску
либерально-демократическая партия молдавии
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КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Граждане Молдавии активнее всех голосуют в рамках стартовавшего за рубежом второго тура выборов президента Румынии, свидетельствуют онлайн-данные румынского центрального избирательного бюро. В пятницу граждане Румынии, которые проживают за пределами страны, приступили к участию во втором туре выборов президента, у них есть три дня, чтобы отдать свой голос. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая. В первом туре, который состоялся 4 мая, лидировал председатель националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. По данным ЦИК, всего в румынской диаспоре к 14. 00 мск проголосовали более 67 тысяч человек. При этом граждане Румынии в Молдавии демонстрируют особенно высокую активность, заняв первое место по числу проголосовавших среди всех стран диаспоры. Как видно из представленных данных, Молдавия с 13 600 голосами значительно опережает другие страны по активности голосования. Среди других стран высокую активность показывают избиратели в Италии (8 976 голосов), Великобритании (8 593 голосов), Испании (7 505 голосов) и Германии (7 308 голосов). Заметное количество румынских граждан проголосовало также во Франции (3 087 человек), Румынии (2 691), Австрии (2 007) и Бельгии (1 973). Всего голосование организовано в 64 странах мира. Ранее руководство правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) призвало своих членов и сторонников подержать во втором туре мэра Бухареста Никушора Дана. Также за этого кандидата агитировала из своего рабочего кабинета президент Молдавии Майя Санду, которая обладает румынским гражданством. Призывы правящей партии и главы республики раскритиковали оппозиционные лидеры в стране. В частности, председатель Либерально-демократической партии (ЛДПМ), экс-премьер Владимир Филат обвинил Санду в лицемерии и в вмешательстве в выборы Румынии. В первом туре президентских выборов в Румынии, состоявшемся 4 мая 2025 года, в Молдавии проголосовали более 80 тысяч граждан Румынии, что стало рекордом и почти вдвое превысило показатели выборов 2019 года. Окончательные результаты второго тура будут объявлены после завершения голосования 18 мая. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250515/rumyniya-2017129629.html
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в мире, румыния, молдавия, бухарест, майя санду, владимир филат, кэлин джеорджеску, либерально-демократическая партия молдавии
В мире, Румыния, Молдавия, Бухарест, Майя Санду, Владимир Филат, Кэлин Джеорджеску, Либерально-демократическая партия Молдавии
Граждане Молдавии активнее всех голосуют на выборах президента Румынии

ЦИК: граждане Молдавии активнее всех голосуют во втором туре выборов президента

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Граждане Молдавии активнее всех голосуют в рамках стартовавшего за рубежом второго тура выборов президента Румынии, свидетельствуют онлайн-данные румынского центрального избирательного бюро.
В пятницу граждане Румынии, которые проживают за пределами страны, приступили к участию во втором туре выборов президента, у них есть три дня, чтобы отдать свой голос. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая. В первом туре, который состоялся 4 мая, лидировал председатель националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место.
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Симион обвинил мэра Бухареста в попытке сфальсифицировать выборы в Румынии
15 мая, 15:36
По данным ЦИК, всего в румынской диаспоре к 14. 00 мск проголосовали более 67 тысяч человек. При этом граждане Румынии в Молдавии демонстрируют особенно высокую активность, заняв первое место по числу проголосовавших среди всех стран диаспоры. Как видно из представленных данных, Молдавия с 13 600 голосами значительно опережает другие страны по активности голосования. Среди других стран высокую активность показывают избиратели в Италии (8 976 голосов), Великобритании (8 593 голосов), Испании (7 505 голосов) и Германии (7 308 голосов). Заметное количество румынских граждан проголосовало также во Франции (3 087 человек), Румынии (2 691), Австрии (2 007) и Бельгии (1 973). Всего голосование организовано в 64 странах мира.
Ранее руководство правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) призвало своих членов и сторонников подержать во втором туре мэра Бухареста Никушора Дана. Также за этого кандидата агитировала из своего рабочего кабинета президент Молдавии Майя Санду, которая обладает румынским гражданством.
Призывы правящей партии и главы республики раскритиковали оппозиционные лидеры в стране. В частности, председатель Либерально-демократической партии (ЛДПМ), экс-премьер Владимир Филат обвинил Санду в лицемерии и в вмешательстве в выборы Румынии.
В первом туре президентских выборов в Румынии, состоявшемся 4 мая 2025 года, в Молдавии проголосовали более 80 тысяч граждан Румынии, что стало рекордом и почти вдвое превысило показатели выборов 2019 года. Окончательные результаты второго тура будут объявлены после завершения голосования 18 мая.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Румыны устали от политики Евросоюза, заявил Пушков
15 мая, 20:13
 
В миреРумынияМолдавияБухарестМайя СандуВладимир ФилатКэлин ДжеорджескуЛиберально-демократическая партия Молдавии
 
 
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