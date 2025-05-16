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Четыре мирных жителя Херсонской области погибли при атаках ВСУ за сутки
Четыре мирных жителя Херсонской области погибли при атаках ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.05.2025
Четыре мирных жителя Херсонской области погибли при атаках ВСУ за сутки
В результате обстрелов украинских войск за сутки в Херсонской области погибли четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:53:00+03:00
2025-05-16T17:53:00+03:00
2025-05-16T17:56:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. В результате обстрелов украинских войск за сутки в Херсонской области погибли четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима погибли четыре мирных жителя Херсонщины. Обстрелы противника привели к гибели людей в Великой Лепетихе, Малой Лепетихе, Рыбальче и Забарино", - написал Сальдо в Telegram-канале.Обстрелам ВСУ подверглись также населенные пункты Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Забарино, Кардашинка, Подстепное и Обрывки.
https://ria.ru/20250516/naemnik-2017383973.html
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Четыре мирных жителя Херсонской области погибли при атаках ВСУ за сутки
Сальдо: 4 мирных жителя Херсонской области погибли при обстрелах ВСУ за сутки