https://ria.ru/20250516/vsu-2017380892.html
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2025
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области
Удар нанесен по селу Щербаки в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ устроили штаб, ликвидированы три офицера, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:49:00+03:00
2025-05-16T14:49:00+03:00
2025-05-16T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007029283_0:26:3073:1755_1920x0_80_0_0_e231348477ac7f194ee5b0f7eb8a52a5.jpg
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Удар нанесен по селу Щербаки в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ устроили штаб, ликвидированы три офицера, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Повреждено здание, в котором ВСУ сделали штаб, погибших - три офицера и двое солдат, количество раненых неизвестно", - рассказал собеседник агентства. Лебедев добавил, что в центре села Малая Токмачка, по его данным, также был поражен штаб ВСУ.
https://ria.ru/20250516/pole-2017321894.html
киев
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007029283_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_43e4c7329bfd8049fbb7869ddada0e25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области
ВС РФ нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области, ликвидированы 3 офицера