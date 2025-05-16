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Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2025

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области

Удар нанесен по селу Щербаки в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ устроили штаб, ликвидированы три офицера, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:49:00+03:00

2025-05-16T14:49:00+03:00

2025-05-16T14:49:00+03:00

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Удар нанесен по селу Щербаки в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ устроили штаб, ликвидированы три офицера, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Повреждено здание, в котором ВСУ сделали штаб, погибших - три офицера и двое солдат, количество раненых неизвестно", - рассказал собеседник агентства. Лебедев добавил, что в центре села Малая Токмачка, по его данным, также был поражен штаб ВСУ.

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в мире, киев, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины