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Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/vsu-2017380892.html
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2025
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области
Удар нанесен по селу Щербаки в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ устроили штаб, ликвидированы три офицера, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:49:00+03:00
2025-05-16T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Удар нанесен по селу Щербаки в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ устроили штаб, ликвидированы три офицера, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Повреждено здание, в котором ВСУ сделали штаб, погибших - три офицера и двое солдат, количество раненых неизвестно", - рассказал собеседник агентства. Лебедев добавил, что в центре села Малая Токмачка, по его данным, также был поражен штаб ВСУ.
https://ria.ru/20250516/pole-2017321894.html
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в мире, киев, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области

ВС РФ нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области, ликвидированы 3 офицера

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Удар нанесен по селу Щербаки в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ устроили штаб, ликвидированы три офицера, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Повреждено здание, в котором ВСУ сделали штаб, погибших - три офицера и двое солдат, количество раненых неизвестно", - рассказал собеседник агентства.
Лебедев добавил, что в центре села Малая Токмачка, по его данным, также был поражен штаб ВСУ.
Кадры поднятия российского флага над освобожденным Вольным Полем в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
16 мая, 12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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