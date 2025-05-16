https://ria.ru/20250516/vsu-2017327477.html
Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю
Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю - РИА Новости, 16.05.2025
Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 1400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:49:00+03:00
2025-05-16T12:49:00+03:00
2025-05-16T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 1400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 1400 военнослужащих, танк, 23 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017257849.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_444c8e08f5fe221af43ee41e6da48a97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 1400 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю