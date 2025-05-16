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Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 16.05.2025 (обновлено: 12:55 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/vsu-2017327477.html
Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю
Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю - РИА Новости, 16.05.2025
Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 1400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:49:00+03:00
2025-05-16T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 1400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 1400 военнослужащих, танк, 23 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017257849.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 1400 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 1400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 1400 военнослужащих, танк, 23 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Бойцы ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Новомихайловкой
16 мая, 07:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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