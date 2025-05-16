https://ria.ru/20250516/vsu-2017327477.html

Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю

Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю - РИА Новости, 16.05.2025

Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции за неделю

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 1400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:49:00+03:00

2025-05-16T12:49:00+03:00

2025-05-16T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 1400 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 1400 военнослужащих, танк, 23 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.

https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017257849.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)