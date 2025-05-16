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Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 16.05.2025 (обновлено: 16:32 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/vsu-2017311564.html
Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания
Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания - РИА Новости, 16.05.2025
Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания
Солдаты ВСУ, попавшие в плен в Курской области, признаются, что получали приказ убивать мирных жителей, рассказал посол по особым поручениям МИД по... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:03:00+03:00
2025-05-16T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
вооруженные силы украины
родион мирошник
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БИШКЕК, 16 мая — РИА Новости. Солдаты ВСУ, попавшие в плен в Курской области, признаются, что получали приказ убивать мирных жителей, рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в Бишкеке."Военнослужащие украинских вооруженных формирований, которые попали там в плен, они открытым текстом дают показания, что они получили приказы убивать мирное население. Они получили разрешение не ценить мирное население. Они получили приказы убивать русскоязычных. Я цитирую просто те показания, которые дают украинские военнослужащие, я сам с ними встречался. Все данные, которые я привожу, они мной лично верифицированы", — сказал он. По словам посла, западные политики и СМИ категорически не хотят замечать преступления украинских военных и признавать, что киевский режим, к созданию и финансированию которого они причастны, нарушает нормы международного гуманитарного права.Ни один из пленных военных не говорил о том, что от них требовали соблюдать Женевскую конвенцию или запрещали им трогать мирных жителей, добавил Мирошник."Зеленский продолжает вести вот такую риторику в стиле шоу-программ, когда он кричит, что хочет мира, но при этом мы наблюдаем, что на территории Белгородской области за последние дни в разы увеличилось количество ударов. В разы увеличилось количество пострадавших мирных жителей. Удары по гражданскому транспорту, медицинским бригадам, спасателям и прочим. Это все происходит сейчас на фоне якобы заявлений Зеленского о том, как Украина стремится к миру. Поэтому здесь очень колоссальная разница между деяниями и риторикой", — заключил дипломат.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Последним населенным пунктом, который российские военные вернули под свой контроль, стало село Горналь.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Преступления, совершенные украинскими военнослужащими и иностранными наемниками в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250514/ubiystvo-2016839877.html
https://ria.ru/20250504/naemniki-2014832721.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, курская область, вооруженные силы украины, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник
Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания

Мирошник заявил о приказе ВСУ убивать русскоязычное население Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 мая — РИА Новости. Солдаты ВСУ, попавшие в плен в Курской области, признаются, что получали приказ убивать мирных жителей, рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в Бишкеке.
«
"Военнослужащие украинских вооруженных формирований, которые попали там в плен, они открытым текстом дают показания, что они получили приказы убивать мирное население. Они получили разрешение не ценить мирное население. Они получили приказы убивать русскоязычных. Я цитирую просто те показания, которые дают украинские военнослужащие, я сам с ними встречался. Все данные, которые я привожу, они мной лично верифицированы", — сказал он.
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По словам посла, западные политики и СМИ категорически не хотят замечать преступления украинских военных и признавать, что киевский режим, к созданию и финансированию которого они причастны, нарушает нормы международного гуманитарного права.
Ни один из пленных военных не говорил о том, что от них требовали соблюдать Женевскую конвенцию или запрещали им трогать мирных жителей, добавил Мирошник.
«
"Зеленский продолжает вести вот такую риторику в стиле шоу-программ, когда он кричит, что хочет мира, но при этом мы наблюдаем, что на территории Белгородской области за последние дни в разы увеличилось количество ударов. В разы увеличилось количество пострадавших мирных жителей. Удары по гражданскому транспорту, медицинским бригадам, спасателям и прочим. Это все происходит сейчас на фоне якобы заявлений Зеленского о том, как Украина стремится к миру. Поэтому здесь очень колоссальная разница между деяниями и риторикой", — заключил дипломат.
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Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Преступления, совершенные украинскими военнослужащими и иностранными наемниками в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьВооруженные силы УкраиныРодион Мирошник
 
 
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