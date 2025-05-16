https://ria.ru/20250516/vsu-2017274944.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 16.05.2025

В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Один мирный житель погиб в населенном пункте Забарино Херсонской области в результате обстрела со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 41... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:49:00+03:00

2025-05-16T09:49:00+03:00

2025-05-16T09:49:00+03:00

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg

ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб в населенном пункте Забарино Херсонской области в результате обстрела со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 41 артиллерийский удар по левому берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Забарино погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Каховка, Забарино, Подстепное, Обрывка, Днепряны, Кардашинка.

https://ria.ru/20250515/vsu-2017048918.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия