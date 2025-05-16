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В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 16.05.2025
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09:49 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/vsu-2017274944.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 16.05.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб в населенном пункте Забарино Херсонской области в результате обстрела со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 41... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:49:00+03:00
2025-05-16T09:49:00+03:00
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб в населенном пункте Забарино Херсонской области в результате обстрела со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 41 артиллерийский удар по левому берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Забарино погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Каховка, Забарино, Подстепное, Обрывка, Днепряны, Кардашинка.
https://ria.ru/20250515/vsu-2017048918.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

В херсонском Забарино при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб в населенном пункте Забарино Херсонской области в результате обстрела со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 41 артиллерийский удар по левому берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Забарино погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Каховка, Забарино, Подстепное, Обрывка, Днепряны, Кардашинка.
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Херсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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