https://ria.ru/20250516/vsu-2017274944.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 16.05.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб в населенном пункте Забарино Херсонской области в результате обстрела со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 41... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:49:00+03:00
2025-05-16T09:49:00+03:00
2025-05-16T09:49:00+03:00
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб в населенном пункте Забарино Херсонской области в результате обстрела со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 41 артиллерийский удар по левому берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Забарино погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Каховка, Забарино, Подстепное, Обрывка, Днепряны, Кардашинка.
https://ria.ru/20250515/vsu-2017048918.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В херсонском Забарино при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель