https://ria.ru/20250516/vsu-2017249878.html

ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС, рассказал очевидец

ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС, рассказал очевидец - РИА Новости, 16.05.2025

ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС, рассказал очевидец

ВСУ в 2024 году до освобождения российскими военными Курахово в ДНР минометным обстрелом убили трех сотрудников Кураховской теплоэлектростанции и ранили еще... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T03:52:00+03:00

2025-05-16T03:52:00+03:00

2025-05-16T03:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРАХОВО, 16 мая - РИА Новости. ВСУ в 2024 году до освобождения российскими военными Курахово в ДНР минометным обстрелом убили трех сотрудников Кураховской теплоэлектростанции и ранили еще четверых, рассказал РИА Новости один из сотрудников ТЭС Валентин Тамаш. "Частыми минометными обстрелами били по станции и в город. При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где была бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены", – сказал Тамаш. По его словам, ВСУ вели огонь с территории местного детского лагеря и около высоковольтных линий в Южном микрорайоне. "На протяжении СВО проживал в городе Курахово. Когда работал на станции, мы видели, как украинские власти обстреливали Кураховскую ТЭС и город... Украинские власти находились на "Березках" (детский лагерь - ред.) и в районе высоковольтной линии Южного", – добавил он. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250515/vsu-2017017540.html

https://ria.ru/20250514/drony-2016893679.html

курахово

донецк

донецкая народная республика

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курахово, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)