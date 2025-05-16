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ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС, рассказал очевидец - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:52 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/vsu-2017249878.html
ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС, рассказал очевидец
ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС, рассказал очевидец - РИА Новости, 16.05.2025
ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС, рассказал очевидец
ВСУ в 2024 году до освобождения российскими военными Курахово в ДНР минометным обстрелом убили трех сотрудников Кураховской теплоэлектростанции и ранили еще... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T03:52:00+03:00
2025-05-16T03:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРАХОВО, 16 мая - РИА Новости. ВСУ в 2024 году до освобождения российскими военными Курахово в ДНР минометным обстрелом убили трех сотрудников Кураховской теплоэлектростанции и ранили еще четверых, рассказал РИА Новости один из сотрудников ТЭС Валентин Тамаш. "Частыми минометными обстрелами били по станции и в город. При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где была бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены", – сказал Тамаш. По его словам, ВСУ вели огонь с территории местного детского лагеря и около высоковольтных линий в Южном микрорайоне. "На протяжении СВО проживал в городе Курахово. Когда работал на станции, мы видели, как украинские власти обстреливали Кураховскую ТЭС и город... Украинские власти находились на "Березках" (детский лагерь - ред.) и в районе высоковольтной линии Южного", – добавил он. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250515/vsu-2017017540.html
https://ria.ru/20250514/drony-2016893679.html
курахово
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курахово, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС, рассказал очевидец

ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС минометным обстрелом

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРАХОВО, 16 мая - РИА Новости. ВСУ в 2024 году до освобождения российскими военными Курахово в ДНР минометным обстрелом убили трех сотрудников Кураховской теплоэлектростанции и ранили еще четверых, рассказал РИА Новости один из сотрудников ТЭС Валентин Тамаш.
"Частыми минометными обстрелами били по станции и в город. При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где была бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены", – сказал Тамаш.
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По его словам, ВСУ вели огонь с территории местного детского лагеря и около высоковольтных линий в Южном микрорайоне.
"На протяжении СВО проживал в городе Курахово. Когда работал на станции, мы видели, как украинские власти обстреливали Кураховскую ТЭС и город... Украинские власти находились на "Березках" (детский лагерь - ред.) и в районе высоковольтной линии Южного", – добавил он.
Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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