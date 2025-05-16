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Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 16.05.2025 (обновлено: 09:56 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/vs-2017270025.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.05.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
Российские подразделения уверенно продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на площадке XVI Международного... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:26:00+03:00
2025-05-16T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Российские подразделения уверенно продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum"."Краснолиманское направление сейчас является вновь одним из перспективных с учетом того, что продвигаются наши подразделения и делают это достаточно уверенно. Причем сохраняя все возможности для того, чтобы отражать попытки противника контратаковать", — сказал он.По словам главы республики, продвижение фиксируется сейчас практически по всей линии соприкосновения, где-то больше, где-то меньше. Еженедельно российские бойцы освобождают два-три населенных пункта.По мнению Пушилина, освобождение даже небольших сел порой имеет стратегическое значение, так как позволяет войскам занять более благоприятные позиции для дальнейшего продвижения.Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Запад" освободила село Торское, расположенное к востоку от Красного Лимана, а также нанесла поражение семи украинским бригадам. ВСУ за сутки потеряли около 240 солдат, американский БТР M113, боевую бронемашину, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250515/svo-2017089331.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВС России уверенно продвигаются на Краснолиманском направлении в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Российские подразделения уверенно продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
«
"Краснолиманское направление сейчас является вновь одним из перспективных с учетом того, что продвигаются наши подразделения и делают это достаточно уверенно. Причем сохраняя все возможности для того, чтобы отражать попытки противника контратаковать", — сказал он.
Поднятие российского флага над освобожденным Торским в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Российские войска освободили села Торское и Новоалександровка в Донбассе
15 мая, 13:10
По словам главы республики, продвижение фиксируется сейчас практически по всей линии соприкосновения, где-то больше, где-то меньше. Еженедельно российские бойцы освобождают два-три населенных пункта.
По мнению Пушилина, освобождение даже небольших сел порой имеет стратегическое значение, так как позволяет войскам занять более благоприятные позиции для дальнейшего продвижения.
Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Запад" освободила село Торское, расположенное к востоку от Красного Лимана, а также нанесла поражение семи украинским бригадам. ВСУ за сутки потеряли около 240 солдат, американский БТР M113, боевую бронемашину, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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