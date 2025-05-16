Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС России уверенно продвигаются на Краснолиманском направлении в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Российские подразделения уверенно продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
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"Краснолиманское направление сейчас является вновь одним из перспективных с учетом того, что продвигаются наши подразделения и делают это достаточно уверенно. Причем сохраняя все возможности для того, чтобы отражать попытки противника контратаковать", — сказал он.
По словам главы республики, продвижение фиксируется сейчас практически по всей линии соприкосновения, где-то больше, где-то меньше. Еженедельно российские бойцы освобождают два-три населенных пункта.
По мнению Пушилина, освобождение даже небольших сел порой имеет стратегическое значение, так как позволяет войскам занять более благоприятные позиции для дальнейшего продвижения.
Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Запад" освободила село Торское, расположенное к востоку от Красного Лимана, а также нанесла поражение семи украинским бригадам. ВСУ за сутки потеряли около 240 солдат, американский БТР M113, боевую бронемашину, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
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