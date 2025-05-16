https://ria.ru/20250516/vs-2017270025.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.05.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении

Российские подразделения уверенно продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на площадке XVI Международного... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:26:00+03:00

2025-05-16T09:26:00+03:00

2025-05-16T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Российские подразделения уверенно продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum"."Краснолиманское направление сейчас является вновь одним из перспективных с учетом того, что продвигаются наши подразделения и делают это достаточно уверенно. Причем сохраняя все возможности для того, чтобы отражать попытки противника контратаковать", — сказал он.По словам главы республики, продвижение фиксируется сейчас практически по всей линии соприкосновения, где-то больше, где-то меньше. Еженедельно российские бойцы освобождают два-три населенных пункта.По мнению Пушилина, освобождение даже небольших сел порой имеет стратегическое значение, так как позволяет войскам занять более благоприятные позиции для дальнейшего продвижения.Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Запад" освободила село Торское, расположенное к востоку от Красного Лимана, а также нанесла поражение семи украинским бригадам. ВСУ за сутки потеряли около 240 солдат, американский БТР M113, боевую бронемашину, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250515/svo-2017089331.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф