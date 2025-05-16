https://ria.ru/20250516/vrachi-2017506953.html
Минздрав рассказал о планах сокращения дефицита врачей
Минздрав рассказал о планах сокращения дефицита врачей - РИА Новости, 16.05.2025
Минздрав рассказал о планах сокращения дефицита врачей
Минздрав планирует снизить дефицит врачей в государственных медорганизациях России по итогам 2025 года до уровня 95% от базового дефицита врачей, сложившегося... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:19:00+03:00
2025-05-16T22:19:00+03:00
2025-05-16T22:19:00+03:00
общество
здоровье - общество
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минздрав планирует снизить дефицит врачей в государственных медорганизациях России по итогам 2025 года до уровня 95% от базового дефицита врачей, сложившегося на начало текущего года, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения. "В соответствии с паспортом федерального проекта "Медицинские кадры", предусмотрено снижение дефицита врачей в государственных медорганизациях субъектов РФ по итогам 2025 года до уровня 95% от базового дефицита врачей, сложившегося на начало текущего года", - рассказали в пресс-службе в качестве пояснения к данным, представленным в презентации на расширенном заседании коллегии Минздрава. Там добавили, что федеральным проектом к 2030 году предусмотрено дальнейшее снижение дефицита врачей до уровня 5% от базового дефицита врачей, сложившегося на начало 2025 года. Также в планах есть увеличение контрольных цифр приема по программам специалитета до 30,8 тысячи.
https://ria.ru/20250225/murashko-2001421490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав рассказал о планах сокращения дефицита врачей
Минздрав планирует снизить дефицит врачей в медицинских госорганизациях до 95%