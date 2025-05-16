https://ria.ru/20250516/vrachi-2017506953.html

Минздрав рассказал о планах сокращения дефицита врачей

Минздрав рассказал о планах сокращения дефицита врачей - РИА Новости, 16.05.2025

Минздрав рассказал о планах сокращения дефицита врачей

Минздрав планирует снизить дефицит врачей в государственных медорганизациях России по итогам 2025 года до уровня 95% от базового дефицита врачей, сложившегося... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T22:19:00+03:00

2025-05-16T22:19:00+03:00

2025-05-16T22:19:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828500051_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_80015f3827ce893be7a8ce7488c5af83.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минздрав планирует снизить дефицит врачей в государственных медорганизациях России по итогам 2025 года до уровня 95% от базового дефицита врачей, сложившегося на начало текущего года, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения. "В соответствии с паспортом федерального проекта "Медицинские кадры", предусмотрено снижение дефицита врачей в государственных медорганизациях субъектов РФ по итогам 2025 года до уровня 95% от базового дефицита врачей, сложившегося на начало текущего года", - рассказали в пресс-службе в качестве пояснения к данным, представленным в презентации на расширенном заседании коллегии Минздрава. Там добавили, что федеральным проектом к 2030 году предусмотрено дальнейшее снижение дефицита врачей до уровня 5% от базового дефицита врачей, сложившегося на начало 2025 года. Также в планах есть увеличение контрольных цифр приема по программам специалитета до 30,8 тысячи.

https://ria.ru/20250225/murashko-2001421490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)