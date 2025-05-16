Белоусов посетил комплекс "Хатынь" и почтил память погибших в ВОВ
Белоусов посетил мемориальный комплекс "Хатынь" и почтил память погибших в ВОВ
© Фото : "Ваяр"/Артём БерестеньМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и российская военная делегация посетили в пригороде Минска мемориальный комплекс "Хатынь". 16 мая 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и российская военная делегация посетили в пригороде Минска мемориальный комплекс "Хатынь". 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и российская военная делегация посетили в пригороде Минска мемориальный комплекс "Хатынь" и почтили память погибших в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ.
Министр обороны России прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Его принял президент республики Александр Лукашенко. Также прошли переговоры Белоусова с его белорусским коллегой, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.
"Российская военная делегация во главе с Белоусовым посетила Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" в пригороде Минска", - говорится в сообщении МО РФ.
Минобороны отмечает, что глава российского министерства и члены делегации возложили цветы и венки к Вечному огню и монументу "Непокоренный человек". Кроме того, участники церемонии почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны. По окончании церемонии военный оркестр исполнил гимны России и Белоруссии.
Мемориальный комплекс "Хатынь" - мемориал на месте уничтоженной фашистами во время Великой Отечественной войны деревни Хатынь в Белоруссии. Хатынь стала символом 10 тысяч "огненных сестер": белорусских деревень и сел, уничтоженных в годы войны немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Жертвами Хатынской трагедии стали 149 мирных жителей, из них - 75 детей. Уходя из деревни, каратели разграбили и сожгли ее.
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