В Воронеже задержали мужчину, потушившего Вечный огонь
СК задержал мужчину, который потушил Вечный огонь в Воронеже
© Кадр видео из соцсетейНеизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны
© Кадр видео из соцсетей
Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Мужчина, который потушил Вечный огонь в Воронеже, задержан, сообщили в СУСК России по региону.
В УМВД России по Воронежской области ранее сообщили, что в ночь на пятницу неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, кидая в него цветы и венки.
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"Задержан 45-летний подозреваемый в осквернении символа воинской славы и памяти защитников Отечества", — сообщили в СУСК.
В ведомстве добавили, что задержанный будет доставлен в отдел по Коминтерновскому району Воронежа, после чего его допросят.
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