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В Воронеже задержали мужчину, потушившего Вечный огонь - РИА Новости, 16.05.2025
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14:40 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/voronezh-2017377894.html
В Воронеже задержали мужчину, потушившего Вечный огонь
В Воронеже задержали мужчину, потушившего Вечный огонь - РИА Новости, 16.05.2025
В Воронеже задержали мужчину, потушившего Вечный огонь
Мужчина, который потушил Вечный огонь в Воронеже, задержан, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:40:00+03:00
2025-05-16T14:40:00+03:00
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Мужчина, который потушил Вечный огонь в Воронеже, задержан, сообщили в СУСК России по региону. В УМВД России по Воронежской области ранее сообщили, что в ночь на пятницу неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, кидая в него цветы и венки. "Задержан 45-летний подозреваемый в осквернении символа воинской славы и памяти защитников Отечества", — сообщили в СУСК. В ведомстве добавили, что задержанный будет доставлен в отдел по Коминтерновскому району Воронежа, после чего его допросят.
https://ria.ru/20250324/deti-2007025881.html
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происшествия, воронеж, россия, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область
В Воронеже задержали мужчину, потушившего Вечный огонь

СК задержал мужчину, который потушил Вечный огонь в Воронеже

© Кадр видео из соцсетейНеизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны
Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале Памятник Славы, посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Мужчина, который потушил Вечный огонь в Воронеже, задержан, сообщили в СУСК России по региону.
В УМВД России по Воронежской области ранее сообщили, что в ночь на пятницу неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, кидая в него цветы и венки.
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"Задержан 45-летний подозреваемый в осквернении символа воинской славы и памяти защитников Отечества", — сообщили в СУСК.
В ведомстве добавили, что задержанный будет доставлен в отдел по Коминтерновскому району Воронежа, после чего его допросят.
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