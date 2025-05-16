https://ria.ru/20250516/voronezh-2017377894.html

В Воронеже задержали мужчину, потушившего Вечный огонь

В Воронеже задержали мужчину, потушившего Вечный огонь - РИА Новости, 16.05.2025

В Воронеже задержали мужчину, потушившего Вечный огонь

Мужчина, который потушил Вечный огонь в Воронеже, задержан, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:40:00+03:00

2025-05-16T14:40:00+03:00

2025-05-16T14:40:00+03:00

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Мужчина, который потушил Вечный огонь в Воронеже, задержан, сообщили в СУСК России по региону. В УМВД России по Воронежской области ранее сообщили, что в ночь на пятницу неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, кидая в него цветы и венки. "Задержан 45-летний подозреваемый в осквернении символа воинской славы и памяти защитников Отечества", — сообщили в СУСК. В ведомстве добавили, что задержанный будет доставлен в отдел по Коминтерновскому району Воронежа, после чего его допросят.

https://ria.ru/20250324/deti-2007025881.html

https://ria.ru/20241230/klin-1992078607.html

воронеж

россия

воронежская область

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происшествия, воронеж, россия, воронежская область