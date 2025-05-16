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Неизвестный потушил Вечный огонь на мемориале в Воронеже - РИА Новости, 16.05.2025
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13:16 16.05.2025 (обновлено: 14:35 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/voronezh-2017345266.html
Неизвестный потушил Вечный огонь на мемориале в Воронеже
Неизвестный потушил Вечный огонь на мемориале в Воронеже - РИА Новости, 16.05.2025
Неизвестный потушил Вечный огонь на мемориале в Воронеже
Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, кидая в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:16:00+03:00
2025-05-16T14:35:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, кидая в него цветы и венки, сообщили в УМВД России по региону. Инцидент произошел в ночь на пятницу, сообщают в полиции. "В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение от местных жителей о том, что неизвестный мужчина у мемориального комплекса "Памятник Славы"… потушил огонь, кидая в него цветы, венки", — говорится в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области. По данным полицейских, мужчина скрылся после содеянного. Оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут нарушителя для задержания. "По факту осквернения места захоронения – братской могилы воинов Советской Армии, погибших в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", — добавили в УМВД. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества". "Неустановленное лицо осквернило братскую могилу воинов в Воронеже (мемориальный комплекс "Памятник Славы"), сжигая цветы в Вечном огне. Свидетелями произошедшего стали прохожие, которые сообщили о преступлении в правоохранительные органы", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20250513/vandalizm-2016670000.html
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происшествия, россия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Россия, Воронеж, Воронежская область
Неизвестный потушил Вечный огонь на мемориале в Воронеже

В Воронеже мужчина потушил Вечный огонь, кидая в него цветы и венки

© Кадр видео из соцсетейНеизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны
Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале Памятник Славы, посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, кидая в него цветы и венки, сообщили в УМВД России по региону.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, сообщают в полиции.
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"В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение от местных жителей о том, что неизвестный мужчина у мемориального комплекса "Памятник Славы"… потушил огонь, кидая в него цветы, венки", — говорится в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области.
По данным полицейских, мужчина скрылся после содеянного. Оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут нарушителя для задержания.
"По факту осквернения места захоронения – братской могилы воинов Советской Армии, погибших в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", — добавили в УМВД.
Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества". "Неустановленное лицо осквернило братскую могилу воинов в Воронеже (мемориальный комплекс "Памятник Славы"), сжигая цветы в Вечном огне. Свидетелями произошедшего стали прохожие, которые сообщили о преступлении в правоохранительные органы", - сообщило ведомство.
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