https://ria.ru/20250516/voronezh-2017345266.html

Неизвестный потушил Вечный огонь на мемориале в Воронеже

Неизвестный потушил Вечный огонь на мемориале в Воронеже - РИА Новости, 16.05.2025

Неизвестный потушил Вечный огонь на мемориале в Воронеже

Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, кидая в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:16:00+03:00

2025-05-16T13:16:00+03:00

2025-05-16T14:35:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, кидая в него цветы и венки, сообщили в УМВД России по региону. Инцидент произошел в ночь на пятницу, сообщают в полиции. "В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение от местных жителей о том, что неизвестный мужчина у мемориального комплекса "Памятник Славы"… потушил огонь, кидая в него цветы, венки", — говорится в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области. По данным полицейских, мужчина скрылся после содеянного. Оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут нарушителя для задержания. "По факту осквернения места захоронения – братской могилы воинов Советской Армии, погибших в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", — добавили в УМВД. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества". "Неустановленное лицо осквернило братскую могилу воинов в Воронеже (мемориальный комплекс "Памятник Славы"), сжигая цветы в Вечном огне. Свидетелями произошедшего стали прохожие, которые сообщили о преступлении в правоохранительные органы", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20250513/vandalizm-2016670000.html

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происшествия, россия, воронеж, воронежская область