Неизвестный потушил Вечный огонь на мемориале в Воронеже
В Воронеже мужчина потушил Вечный огонь, кидая в него цветы и венки
© Кадр видео из соцсетейНеизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны
© Кадр видео из соцсетей
Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале "Памятник Славы", посвящённом погибшим в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, кидая в него цветы и венки, сообщили в УМВД России по региону.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, сообщают в полиции.
"В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение от местных жителей о том, что неизвестный мужчина у мемориального комплекса "Памятник Славы"… потушил огонь, кидая в него цветы, венки", — говорится в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области.
По данным полицейских, мужчина скрылся после содеянного. Оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут нарушителя для задержания.
"По факту осквернения места захоронения – братской могилы воинов Советской Армии, погибших в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", — добавили в УМВД.
Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества". "Неустановленное лицо осквернило братскую могилу воинов в Воронеже (мемориальный комплекс "Памятник Славы"), сжигая цветы в Вечном огне. Свидетелями произошедшего стали прохожие, которые сообщили о преступлении в правоохранительные органы", - сообщило ведомство.