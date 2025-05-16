https://ria.ru/20250516/volga-2017487569.html

Более тысячи волонтеров примут участие в акции по уборке берегов Волги

Более тысячи волонтеров примут участие в акции по уборке берегов Волги - РИА Новости, 16.05.2025

Более тысячи волонтеров примут участие в акции по уборке берегов Волги

Более тысячи волонтеров примут участие во всероссийской экологической акции Общественной палаты РФ по уборке береговой линии Волги, которая пройдет в 15... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:53:00+03:00

2025-05-16T19:53:00+03:00

2025-05-16T19:53:00+03:00

общество

россия

самарская область

поволжье

волонтеры победы

волга

общественная палата рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более тысячи волонтеров примут участие во всероссийской экологической акции Общественной палаты РФ по уборке береговой линии Волги, которая пройдет в 15 регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ. "Двадцатого мая в России отмечается День Волги. Это не просто водная артерия, а символ единства, истории и природного богатства России, ее значение для экономики, экологии и культуры страны невозможно переоценить. В этот день Общественная палата проведет экологическую акцию в каждом из 15 регионов, через которые протекает Волга. Ожидается, что к ней присоединятся более 1000 волонтеров", - говорится в сообщении. Инициатор акции, член ОП РФ от Самарской области Павел Покровский подчеркивает, что до сентября 2025 года планируется провести более 100 экологических мероприятий у берегов Волги. "Для реализации этой задачи объединились общественные палаты всех регионов Поволжья. Наша задача - кратно увеличить число участников проектов и тех, кто заинтересован в сохранении реки", - приводит пресс-служба слова Покровского. Уточняется, что ход всероссийской акции будет освещаться в здании Общественной палаты РФ. С мест уборки Волги пройдут включения из Тверской, Московской, Самарской и Волгоградской областей. Также на площадке ОП РФ откроется фотовыставка с видами уникальных ландшафтных особенностей волжского бассейна в течение реки. Предусмотрена также презентация авторской песни о Волге заслуженного артиста России, чемпиона мира по баяну Сергея Войтенко, экологические уроки для школьников, будут представлены материалы модельного урока "Живая Волга", включающего в себя готовые методические материалы для школ и детских лагерей и нацеленного на вовлечение волонтеров ("Волонтеры культуры", "Волонтеры Победы") в образовательный процесс – со всеми заинтересованными образовательными учреждениями. Пресс-центр акции начнет работу 20 мая в 11.00 на площадке ОП РФ. В рамках круглого стола на площадке пресс-центра будут проанализированы лучшие практики региональных общественных палат и социально ориентированных НКО, сформирована база успешных проектов для тиражирования. Лучшие инициативы будут опубликованы на электронных ресурсах с целью привлечения финансирования и новых партнеров.

https://ria.ru/20250516/mchs-2017478898.html

https://ria.ru/20250507/volotery-2015426999.html

https://ria.ru/20250422/shtab-2012856629.html

россия

самарская область

поволжье

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общество, россия, самарская область, поволжье, волонтеры победы, волга, общественная палата рф