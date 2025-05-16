Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи волонтеров примут участие в акции по уборке берегов Волги - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/volga-2017487569.html
Более тысячи волонтеров примут участие в акции по уборке берегов Волги
Более тысячи волонтеров примут участие в акции по уборке берегов Волги - РИА Новости, 16.05.2025
Более тысячи волонтеров примут участие в акции по уборке берегов Волги
Более тысячи волонтеров примут участие во всероссийской экологической акции Общественной палаты РФ по уборке береговой линии Волги, которая пройдет в 15... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:53:00+03:00
2025-05-16T19:53:00+03:00
общество
россия
самарская область
поволжье
волонтеры победы
волга
общественная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001510562_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_6a2884c1506f85f8647cf7f71fbb5bfd.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более тысячи волонтеров примут участие во всероссийской экологической акции Общественной палаты РФ по уборке береговой линии Волги, которая пройдет в 15 регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ. "Двадцатого мая в России отмечается День Волги. Это не просто водная артерия, а символ единства, истории и природного богатства России, ее значение для экономики, экологии и культуры страны невозможно переоценить. В этот день Общественная палата проведет экологическую акцию в каждом из 15 регионов, через которые протекает Волга. Ожидается, что к ней присоединятся более 1000 волонтеров", - говорится в сообщении. Инициатор акции, член ОП РФ от Самарской области Павел Покровский подчеркивает, что до сентября 2025 года планируется провести более 100 экологических мероприятий у берегов Волги. "Для реализации этой задачи объединились общественные палаты всех регионов Поволжья. Наша задача - кратно увеличить число участников проектов и тех, кто заинтересован в сохранении реки", - приводит пресс-служба слова Покровского. Уточняется, что ход всероссийской акции будет освещаться в здании Общественной палаты РФ. С мест уборки Волги пройдут включения из Тверской, Московской, Самарской и Волгоградской областей. Также на площадке ОП РФ откроется фотовыставка с видами уникальных ландшафтных особенностей волжского бассейна в течение реки. Предусмотрена также презентация авторской песни о Волге заслуженного артиста России, чемпиона мира по баяну Сергея Войтенко, экологические уроки для школьников, будут представлены материалы модельного урока "Живая Волга", включающего в себя готовые методические материалы для школ и детских лагерей и нацеленного на вовлечение волонтеров ("Волонтеры культуры", "Волонтеры Победы") в образовательный процесс – со всеми заинтересованными образовательными учреждениями. Пресс-центр акции начнет работу 20 мая в 11.00 на площадке ОП РФ. В рамках круглого стола на площадке пресс-центра будут проанализированы лучшие практики региональных общественных палат и социально ориентированных НКО, сформирована база успешных проектов для тиражирования. Лучшие инициативы будут опубликованы на электронных ресурсах с целью привлечения финансирования и новых партнеров.
https://ria.ru/20250516/mchs-2017478898.html
https://ria.ru/20250507/volotery-2015426999.html
https://ria.ru/20250422/shtab-2012856629.html
россия
самарская область
поволжье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001510562_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_9358510bb4eb963601544b5c02221847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, самарская область, поволжье, волонтеры победы, волга, общественная палата рф
Общество, Россия, Самарская область, Поволжье, Волонтеры Победы, Волга, Общественная палата РФ
Более тысячи волонтеров примут участие в акции по уборке берегов Волги

Более тысячи волонтеров примут участие в акции ОП по уборке берегов Волги

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРека Волга
Река Волга - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Река Волга. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более тысячи волонтеров примут участие во всероссийской экологической акции Общественной палаты РФ по уборке береговой линии Волги, которая пройдет в 15 регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
"Двадцатого мая в России отмечается День Волги. Это не просто водная артерия, а символ единства, истории и природного богатства России, ее значение для экономики, экологии и культуры страны невозможно переоценить. В этот день Общественная палата проведет экологическую акцию в каждом из 15 регионов, через которые протекает Волга. Ожидается, что к ней присоединятся более 1000 волонтеров", - говорится в сообщении.
Тушение пала сухой травы - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
МЧС определит порядок действий волонтеров при тушении пожаров в Забайкалье
16 мая, 14:04
Инициатор акции, член ОП РФ от Самарской области Павел Покровский подчеркивает, что до сентября 2025 года планируется провести более 100 экологических мероприятий у берегов Волги.
"Для реализации этой задачи объединились общественные палаты всех регионов Поволжья. Наша задача - кратно увеличить число участников проектов и тех, кто заинтересован в сохранении реки", - приводит пресс-служба слова Покровского.
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
ОП приняла рекомендации по работе волонтеров при ликвидации ЧС
7 мая, 03:24
Уточняется, что ход всероссийской акции будет освещаться в здании Общественной палаты РФ. С мест уборки Волги пройдут включения из Тверской, Московской, Самарской и Волгоградской областей. Также на площадке ОП РФ откроется фотовыставка с видами уникальных ландшафтных особенностей волжского бассейна в течение реки.
Предусмотрена также презентация авторской песни о Волге заслуженного артиста России, чемпиона мира по баяну Сергея Войтенко, экологические уроки для школьников, будут представлены материалы модельного урока "Живая Волга", включающего в себя готовые методические материалы для школ и детских лагерей и нацеленного на вовлечение волонтеров ("Волонтеры культуры", "Волонтеры Победы") в образовательный процесс – со всеми заинтересованными образовательными учреждениями.
Пресс-центр акции начнет работу 20 мая в 11.00 на площадке ОП РФ. В рамках круглого стола на площадке пресс-центра будут проанализированы лучшие практики региональных общественных палат и социально ориентированных НКО, сформирована база успешных проектов для тиражирования. Лучшие инициативы будут опубликованы на электронных ресурсах с целью привлечения финансирования и новых партнеров.
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб
22 апреля, 23:23
 
ОбществоРоссияСамарская областьПоволжьеВолонтеры ПобедыВолгаОбщественная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала