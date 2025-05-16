https://ria.ru/20250516/voennye-2017264467.html

Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания

Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания - РИА Новости, 16.05.2025

Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания

Попавшие в плен в Курской области украинские военнослужащие дают показания, что у них был приказ убивать русскоязычное население региона, рассказал в пятницу... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:00:00+03:00

2025-05-16T09:00:00+03:00

2025-05-16T10:17:00+03:00

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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Попавшие в плен в Курской области украинские военнослужащие дают показания, что у них был приказ убивать русскоязычное население региона, рассказал в пятницу посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Военнослужащие украинских вооруженных формирований, которые попали там в плен, они открытым текстом дают показания, что они получили приказы убивать мирное население. Они получили разрешение не ценить мирное население. Они получили приказы убивать русскоязычных. Я цитирую просто те показания, которые дают украинские военнослужащие, я сам с ними встречался. Все данные, которые я привожу, они мной лично верифицированы", - заявил посол на брифинге в Бишкеке. По его словам, западные политики и СМИ категорически не хотят замечать преступлений украинских военных против мирных жителей. "Они не хотят замечать, что насилие и нарушение нового международного гуманитарного права генерируется именно как генеральная линия политического руководства Украины… Им очень не хочется подтверждать, что украинский режим, к созданию и финансированию которого они причастны, является режимом, который нарушает нормы международного гуманитарного права", - подчеркнул он. По словам Мирошника, ни один из пленных военных не говорил о том, что до них доводили требования соблюдения международного гуманитарного права или принципы Женевских конвенций, что им запрещали трогать мирных жителей. "(Владимир) Зеленский продолжает вести вот такую риторику в стиле шоу-программ, когда он кричит, что хочет мира, но при этом мы наблюдаем, что на территории Белгородской области за последние дни в разы увеличилось количество ударов. В разы увеличилось количество пострадавших мирных жителей. Удары по гражданскому транспорту, медицинским бригадам, спасателям и прочим. Это все происходит сейчас на фоне якобы заявлений Зеленского о том, как Украина стремится к миру. Поэтому здесь очень колоссальная разница между деяниями и риторикой", - подытожил Мирошник.

https://ria.ru/20250516/plennyy-2017256521.html

https://ria.ru/20250515/alaudinov-2017023356.html

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