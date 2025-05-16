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Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 16.05.2025 (обновлено: 10:17 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/voennye-2017264467.html
Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания
Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания - РИА Новости, 16.05.2025
Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания
Попавшие в плен в Курской области украинские военнослужащие дают показания, что у них был приказ убивать русскоязычное население региона, рассказал в пятницу... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:00:00+03:00
2025-05-16T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
россия
родион мирошник
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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Попавшие в плен в Курской области украинские военнослужащие дают показания, что у них был приказ убивать русскоязычное население региона, рассказал в пятницу посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Военнослужащие украинских вооруженных формирований, которые попали там в плен, они открытым текстом дают показания, что они получили приказы убивать мирное население. Они получили разрешение не ценить мирное население. Они получили приказы убивать русскоязычных. Я цитирую просто те показания, которые дают украинские военнослужащие, я сам с ними встречался. Все данные, которые я привожу, они мной лично верифицированы", - заявил посол на брифинге в Бишкеке. По его словам, западные политики и СМИ категорически не хотят замечать преступлений украинских военных против мирных жителей. "Они не хотят замечать, что насилие и нарушение нового международного гуманитарного права генерируется именно как генеральная линия политического руководства Украины… Им очень не хочется подтверждать, что украинский режим, к созданию и финансированию которого они причастны, является режимом, который нарушает нормы международного гуманитарного права", - подчеркнул он. По словам Мирошника, ни один из пленных военных не говорил о том, что до них доводили требования соблюдения международного гуманитарного права или принципы Женевских конвенций, что им запрещали трогать мирных жителей. "(Владимир) Зеленский продолжает вести вот такую риторику в стиле шоу-программ, когда он кричит, что хочет мира, но при этом мы наблюдаем, что на территории Белгородской области за последние дни в разы увеличилось количество ударов. В разы увеличилось количество пострадавших мирных жителей. Удары по гражданскому транспорту, медицинским бригадам, спасателям и прочим. Это все происходит сейчас на фоне якобы заявлений Зеленского о том, как Украина стремится к миру. Поэтому здесь очень колоссальная разница между деяниями и риторикой", - подытожил Мирошник.
https://ria.ru/20250516/plennyy-2017256521.html
https://ria.ru/20250515/alaudinov-2017023356.html
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в мире, украина, курская область, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Россия, Родион Мирошник
Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания

Мирошник: военным ВСУ приказывали убивать русскоязычное население под Курском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУкраинский пленный
Украинский пленный - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Украинский пленный. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Попавшие в плен в Курской области украинские военнослужащие дают показания, что у них был приказ убивать русскоязычное население региона, рассказал в пятницу посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Военнослужащие украинских вооруженных формирований, которые попали там в плен, они открытым текстом дают показания, что они получили приказы убивать мирное население. Они получили разрешение не ценить мирное население. Они получили приказы убивать русскоязычных. Я цитирую просто те показания, которые дают украинские военнослужащие, я сам с ними встречался. Все данные, которые я привожу, они мной лично верифицированы", - заявил посол на брифинге в Бишкеке.
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По его словам, западные политики и СМИ категорически не хотят замечать преступлений украинских военных против мирных жителей.
"Они не хотят замечать, что насилие и нарушение нового международного гуманитарного права генерируется именно как генеральная линия политического руководства Украины… Им очень не хочется подтверждать, что украинский режим, к созданию и финансированию которого они причастны, является режимом, который нарушает нормы международного гуманитарного права", - подчеркнул он.
По словам Мирошника, ни один из пленных военных не говорил о том, что до них доводили требования соблюдения международного гуманитарного права или принципы Женевских конвенций, что им запрещали трогать мирных жителей.
"(Владимир) Зеленский продолжает вести вот такую риторику в стиле шоу-программ, когда он кричит, что хочет мира, но при этом мы наблюдаем, что на территории Белгородской области за последние дни в разы увеличилось количество ударов. В разы увеличилось количество пострадавших мирных жителей. Удары по гражданскому транспорту, медицинским бригадам, спасателям и прочим. Это все происходит сейчас на фоне якобы заявлений Зеленского о том, как Украина стремится к миру. Поэтому здесь очень колоссальная разница между деяниями и риторикой", - подытожил Мирошник.
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