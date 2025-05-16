Попавшие в плен в Курской области украинские военные дали показания
Мирошник: военным ВСУ приказывали убивать русскоязычное население под Курском
Украинский пленный. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Попавшие в плен в Курской области украинские военнослужащие дают показания, что у них был приказ убивать русскоязычное население региона, рассказал в пятницу посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Военнослужащие украинских вооруженных формирований, которые попали там в плен, они открытым текстом дают показания, что они получили приказы убивать мирное население. Они получили разрешение не ценить мирное население. Они получили приказы убивать русскоязычных. Я цитирую просто те показания, которые дают украинские военнослужащие, я сам с ними встречался. Все данные, которые я привожу, они мной лично верифицированы", - заявил посол на брифинге в Бишкеке.
По его словам, западные политики и СМИ категорически не хотят замечать преступлений украинских военных против мирных жителей.
"Они не хотят замечать, что насилие и нарушение нового международного гуманитарного права генерируется именно как генеральная линия политического руководства Украины… Им очень не хочется подтверждать, что украинский режим, к созданию и финансированию которого они причастны, является режимом, который нарушает нормы международного гуманитарного права", - подчеркнул он.
По словам Мирошника, ни один из пленных военных не говорил о том, что до них доводили требования соблюдения международного гуманитарного права или принципы Женевских конвенций, что им запрещали трогать мирных жителей.
"(Владимир) Зеленский продолжает вести вот такую риторику в стиле шоу-программ, когда он кричит, что хочет мира, но при этом мы наблюдаем, что на территории Белгородской области за последние дни в разы увеличилось количество ударов. В разы увеличилось количество пострадавших мирных жителей. Удары по гражданскому транспорту, медицинским бригадам, спасателям и прочим. Это все происходит сейчас на фоне якобы заявлений Зеленского о том, как Украина стремится к миру. Поэтому здесь очень колоссальная разница между деяниями и риторикой", - подытожил Мирошник.