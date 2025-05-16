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На Кубани водитель грузовика протаранил машину с ребенком на парковке
На Кубани водитель грузовика протаранил машину с ребенком на парковке - РИА Новости, 16.05.2025
На Кубани водитель грузовика протаранил машину с ребенком на парковке
Водителя грузовика в Краснодарском крае, дважды протаранившего легковой автомобиль на парковке, в котором находился ребенок, задержали, сообщила официальный... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:09:00+03:00
2025-05-16T17:09:00+03:00
2025-05-16T17:09:00+03:00
происшествия
авто
краснодарский край
кореновский район
динской район
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Водителя грузовика в Краснодарском крае, дважды протаранившего легковой автомобиль на парковке, в котором находился ребенок, задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из отдела МВД России по Кореновскому району Краснодарского края задержали водителя грузовика, скрывшегося после совершения ДТП. По имеющимся данным, вчера вечером 48-летний местный житель на парковке дважды протаранил легковой автомобиль, в котором находился малолетний ребенок, а затем скрылся. К счастью, малыш не пострадал", - говорится в сообщении. Волк уточнила, что в станице Платнировской инспекторы заметили автомобиль. Требование об остановке водитель проигнорировал и, увеличив скорость, продолжил движение. При этом он опасно маневрировал, создавая аварийные ситуации. Применив огнестрельное оружие, сотрудники полиции остановили автомобиль в Динском районе. "В отношении водителя составлено семь протоколов об административных правонарушениях, в том числе за выезд на полосу встречного движения, невыполнение требования об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - добавила официальный представитель МВД России.
https://ria.ru/20250310/dtp-2004042911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, авто, краснодарский край, кореновский район, динской район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Кореновский район, Динской район, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани водитель грузовика протаранил машину с ребенком на парковке
На Кубани задержали водителя грузовика, протаранившего автомобиль на парковке