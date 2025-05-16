https://ria.ru/20250516/voditel-2017439652.html

На Кубани водитель грузовика протаранил машину с ребенком на парковке

На Кубани водитель грузовика протаранил машину с ребенком на парковке - РИА Новости, 16.05.2025

На Кубани водитель грузовика протаранил машину с ребенком на парковке

Водителя грузовика в Краснодарском крае, дважды протаранившего легковой автомобиль на парковке, в котором находился ребенок, задержали, сообщила официальный... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:09:00+03:00

2025-05-16T17:09:00+03:00

2025-05-16T17:09:00+03:00

происшествия

авто

краснодарский край

кореновский район

динской район

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Водителя грузовика в Краснодарском крае, дважды протаранившего легковой автомобиль на парковке, в котором находился ребенок, задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из отдела МВД России по Кореновскому району Краснодарского края задержали водителя грузовика, скрывшегося после совершения ДТП. По имеющимся данным, вчера вечером 48-летний местный житель на парковке дважды протаранил легковой автомобиль, в котором находился малолетний ребенок, а затем скрылся. К счастью, малыш не пострадал", - говорится в сообщении. Волк уточнила, что в станице Платнировской инспекторы заметили автомобиль. Требование об остановке водитель проигнорировал и, увеличив скорость, продолжил движение. При этом он опасно маневрировал, создавая аварийные ситуации. Применив огнестрельное оружие, сотрудники полиции остановили автомобиль в Динском районе. "В отношении водителя составлено семь протоколов об административных правонарушениях, в том числе за выезд на полосу встречного движения, невыполнение требования об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - добавила официальный представитель МВД России.

https://ria.ru/20250310/dtp-2004042911.html

краснодарский край

кореновский район

динской район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, краснодарский край, кореновский район, динской район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)