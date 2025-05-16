https://ria.ru/20250516/vnuchka-2017453518.html

Внучка экс-мэра Самары познакомилась с предполагаемой подельницей в Грузии

Внучка экс-мэра Самары познакомилась с предполагаемой подельницей в Грузии - РИА Новости, 16.05.2025

Внучка экс-мэра Самары познакомилась с предполагаемой подельницей в Грузии

Внучка убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина познакомилась с предполагаемой подельницей Светланой Метревели во время путешествия в Грузию, сообщили... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:55:00+03:00

2025-05-16T17:55:00+03:00

2025-05-16T17:55:00+03:00

происшествия

россия

самара

грузия

виктор тархов

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Внучка убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина познакомилась с предполагаемой подельницей Светланой Метревели во время путешествия в Грузию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Екатерина отдыхала несколько раз в Грузии и жила у них (Светланы Метревели - ред.) дома, снимала жилье. Известно, что Светлана под следствием по статье 145.1 (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) по другому субъекту РФ, но она еще не судима", - сказал собеседник агентства. В пятницу пресс-служба СК РФ сообщила новые подробности по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. По версии следователей, Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Тархова. Действуя согласованно по договоренности, для завладения имуществом потерпевших они отравили пару, заморозили с помощью азота, а затем расчленили тела и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре, отметили в СК. Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели. При этом, по заключению психолого-психиатрической экспертизы, внучка потерпевших признана вменяемой. Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве. В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве и рассказала о соучастнике преступления. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.

https://ria.ru/20250516/sk-2017393269.html

https://ria.ru/20250424/samara-2013086954.html

https://ria.ru/20250331/tarhova-2008373638.html

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самара

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происшествия, россия, самара, грузия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)