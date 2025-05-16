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Появилось видео с места взрыва завода в Салавате - РИА Новости, 16.05.2025
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10:38 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/video-2017287549.html
Появилось видео с места взрыва завода в Салавате
Появилось видео с места взрыва завода в Салавате - РИА Новости, 16.05.2025
Появилось видео с места взрыва завода в Салавате
МЧС опубликовало видеозапись с места взрыва на заводе "Свеча" в городе Салавате в Башкирии. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:38:00+03:00
2025-05-16T10:38:00+03:00
происшествия
салават
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. МЧС опубликовало видеозапись с места взрыва на заводе "Свеча" в городе Салавате в Башкирии.На кадрах видны потушенное строение и работа сотрудников местного МЧС по устранению последствий происшествия.В пятницу ГУ МЧС по республике сообщило, что поступила информация о взрыве на территории бывшего завода предприятия "Свеча", предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.Позже в службе сообщили, что открытое горение после взрыва на заводе ликвидировано.
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салават
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Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии
Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии
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происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Салават, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появилось видео с места взрыва завода в Салавате

МЧС опубликовало видео с места взрыва завода в Салавате

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. МЧС опубликовало видеозапись с места взрыва на заводе "Свеча" в городе Салавате в Башкирии.
На кадрах видны потушенное строение и работа сотрудников местного МЧС по устранению последствий происшествия.
В пятницу ГУ МЧС по республике сообщило, что поступила информация о взрыве на территории бывшего завода предприятия "Свеча", предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Позже в службе сообщили, что открытое горение после взрыва на заводе ликвидировано.
Последствия взрыва на территории предприятия Свеча в Салавате. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Салавате
16 мая, 09:15
 
ПроисшествияСалаватМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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