https://ria.ru/20250516/vich-2017489058.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России - РИА Новости, 16.05.2025

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции стабилизировалась в России в последние годы, охват тестированием на ВИЧ вырос за 10 лет на 83,6%, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:07:00+03:00

2025-05-16T20:07:00+03:00

2025-05-16T20:07:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции стабилизировалась в России в последние годы, охват тестированием на ВИЧ вырос за 10 лет на 83,6%, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В стране эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в последние годы стабилизировалась, в 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4 % ниже среднемноголетнего показателя за 2012–2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в РФ достигнут высокий охват тестированием на ВИЧ. В 2024 году обследовано свыше 52 миллионов российских граждан. Охват тестированием на ВИЧ вырос за последние 10 лет на 83,6%.

https://ria.ru/20250320/vich-2006233098.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)