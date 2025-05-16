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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России - РИА Новости, 16.05.2025
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции стабилизировалась в России в последние годы, охват тестированием на ВИЧ вырос за 10 лет на 83,6%, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:07:00+03:00
2025-05-16T20:07:00+03:00
2025-05-16T20:07:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции стабилизировалась в России в последние годы, охват тестированием на ВИЧ вырос за 10 лет на 83,6%, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В стране эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в последние годы стабилизировалась, в 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4 % ниже среднемноголетнего показателя за 2012–2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в РФ достигнут высокий охват тестированием на ВИЧ. В 2024 году обследовано свыше 52 миллионов российских граждан. Охват тестированием на ВИЧ вырос за последние 10 лет на 83,6%.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России
В России стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции