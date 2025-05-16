https://ria.ru/20250516/urologi-2017407419.html

Врачи в Уфе спасли пациенту сломанный пенис

Врачи в Уфе спасли пациенту сломанный пенис - РИА Новости, 16.05.2025

Врачи в Уфе спасли пациенту сломанный пенис

Уфимские урологи помогли пациенту, который получил "перелом" полового органа, на полное восстановление мужчине потребуется полгода, сообщается на странице... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:06:00+03:00

2025-05-16T16:06:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Уфимские урологи помогли пациенту, который получил "перелом" полового органа, на полное восстановление мужчине потребуется полгода, сообщается на странице городской больницы №21 в соцсети "ВКонтакте". По данным учреждения, 31-летнего мужчину доставили на "скорой помощи" в больницу с болями, отеком и гематомой в области мошонки и пениса. "Эта травма считается редкой, и в последние несколько лет подобных травм наши хирурги не отмечали. Хирургическая бригада бережно провела оперативное вмешательство, устранив последствия травмы", - говорится в сообщении. Отмечается, что пациент после стационарного лечения пройдет курс полной реабилитации, которая может занять до шести месяцев. Каким образом мужчина получил травму, в публикации не уточняется.

https://ria.ru/20250430/moskva-2014250238.html

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