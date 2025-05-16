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Стороны на переговорах обсудили обмен пленными, заявил Умеров - РИА Новости, 16.05.2025
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16:35 16.05.2025 (обновлено: 17:35 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/umerov-2017418129.html
Стороны на переговорах обсудили обмен пленными, заявил Умеров
Стороны на переговорах обсудили обмен пленными, заявил Умеров - РИА Новости, 16.05.2025
Стороны на переговорах обсудили обмен пленными, заявил Умеров
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:35:00+03:00
2025-05-16T17:35:00+03:00
в мире
стамбул
украина
россия
владимир мединский
рустем умеров
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.В свою очередь глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Стамбуле также подтвердил, что стороны обсудили обмен пленными 1000 на 1000."Мы говорили об обмене 1000 на 1000. Мы обсуждаем иные модальности этого обмена", - сказал Умеров, отвечая на вопрос о повестке дня следующего раунда переговоров.Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, стамбул, украина, россия, владимир мединский, рустем умеров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Стамбул, Украина, Россия, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Стороны на переговорах обсудили обмен пленными, заявил Умеров

Умеров: стороны на переговорах обсудили обмен пленными в формате "1000 на 1000"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.

В свою очередь глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Стамбуле также подтвердил, что стороны обсудили обмен пленными 1000 на 1000.
"Мы говорили об обмене 1000 на 1000. Мы обсуждаем иные модальности этого обмена", - сказал Умеров, отвечая на вопрос о повестке дня следующего раунда переговоров.
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле
16 мая, 16:35
 
В миреСтамбулУкраинаРоссияВладимир МединскийРустем УмеровПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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