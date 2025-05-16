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Стороны на переговорах обсудили обмен пленными, заявил Умеров

Стороны на переговорах обсудили обмен пленными, заявил Умеров - РИА Новости, 16.05.2025

Стороны на переговорах обсудили обмен пленными, заявил Умеров

СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:35:00+03:00

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2025-05-16T17:35:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.В свою очередь глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Стамбуле также подтвердил, что стороны обсудили обмен пленными 1000 на 1000."Мы говорили об обмене 1000 на 1000. Мы обсуждаем иные модальности этого обмена", - сказал Умеров, отвечая на вопрос о повестке дня следующего раунда переговоров.Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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в мире, стамбул, украина, россия, владимир мединский, рустем умеров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025