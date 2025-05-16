Стороны на переговорах обсудили обмен пленными, заявил Умеров
Умеров: стороны на переговорах обсудили обмен пленными в формате "1000 на 1000"
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.
В свою очередь глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Стамбуле также подтвердил, что стороны обсудили обмен пленными 1000 на 1000.
В свою очередь глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Стамбуле также подтвердил, что стороны обсудили обмен пленными 1000 на 1000.
"Мы говорили об обмене 1000 на 1000. Мы обсуждаем иные модальности этого обмена", - сказал Умеров, отвечая на вопрос о повестке дня следующего раунда переговоров.
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>