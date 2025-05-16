https://ria.ru/20250516/uljanov-2017248910.html

Ульянов оценил вопрос журналиста Би-би-си Трампу о делегации из России

Ульянов оценил вопрос журналиста Би-би-си Трампу о делегации из России - РИА Новости, 16.05.2025

Ульянов оценил вопрос журналиста Би-би-си Трампу о делегации из России

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов похвалил ответ президента США Дональда Трампа журналисту Би-би-си на вопрос о российской... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T03:27:00+03:00

2025-05-16T03:27:00+03:00

2025-05-16T06:20:00+03:00

россия

стамбул

сша

владимир мединский

дональд трамп

михаил ульянов (дипломат)

би-би-си

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_0:62:1217:747_1920x0_80_0_0_ce5656d4e818b4e03eae24a88c195b43.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов похвалил ответ президента США Дональда Трампа журналисту Би-би-си на вопрос о российской делегации, представленной в Стамбуле, назвав также сотрудника британской вещательной корпорации "не очень подготовленным провокатором".Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. "Би-би-си спросили президента США Дональда Трампа, разочарован ли он уровнем российской делегации в Стамбуле. Дональд Трамп ответил: "Я не разочарован. Откуда Вы? Почему я должен быть разочарован?". Хороший ответ маленькому и не очень подготовленному провокатору из Би-би-си", — написал Ульянов в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский. Вечером в четверг Мединский заявил, что Россия будет ожидать украинцев, которые должны прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра. По его словам, российская сторона готова к работе.

https://ria.ru/20250515/medinskij-2017181040.html

https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017172552.html

россия

стамбул

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, сша, владимир мединский, дональд трамп, михаил ульянов (дипломат), би-би-си