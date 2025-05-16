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Ульянов оценил вопрос журналиста Би-би-си Трампу о делегации из России - РИА Новости, 16.05.2025
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03:27 16.05.2025 (обновлено: 06:20 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/uljanov-2017248910.html
Ульянов оценил вопрос журналиста Би-би-си Трампу о делегации из России
Ульянов оценил вопрос журналиста Би-би-си Трампу о делегации из России - РИА Новости, 16.05.2025
Ульянов оценил вопрос журналиста Би-би-си Трампу о делегации из России
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов похвалил ответ президента США Дональда Трампа журналисту Би-би-си на вопрос о российской... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T03:27:00+03:00
2025-05-16T06:20:00+03:00
россия
стамбул
сша
владимир мединский
дональд трамп
михаил ульянов (дипломат)
би-би-си
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов похвалил ответ президента США Дональда Трампа журналисту Би-би-си на вопрос о российской делегации, представленной в Стамбуле, назвав также сотрудника британской вещательной корпорации "не очень подготовленным провокатором".Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. "Би-би-си спросили президента США Дональда Трампа, разочарован ли он уровнем российской делегации в Стамбуле. Дональд Трамп ответил: "Я не разочарован. Откуда Вы? Почему я должен быть разочарован?". Хороший ответ маленькому и не очень подготовленному провокатору из Би-би-си", — написал Ульянов в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский. Вечером в четверг Мединский заявил, что Россия будет ожидать украинцев, которые должны прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра. По его словам, российская сторона готова к работе.
https://ria.ru/20250515/medinskij-2017181040.html
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россия, стамбул, сша, владимир мединский, дональд трамп, михаил ульянов (дипломат), би-би-си
Россия, Стамбул, США, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Михаил Ульянов (дипломат), Би-би-си
Ульянов оценил вопрос журналиста Би-би-си Трампу о делегации из России

Ульянов: журналист Би-би-си является не очень подготовленным провокатором

© Фото : МИД РФ Михаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД РФ
Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов похвалил ответ президента США Дональда Трампа журналисту Би-би-си на вопрос о российской делегации, представленной в Стамбуле, назвав также сотрудника британской вещательной корпорации "не очень подготовленным провокатором".
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле, 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле
15 мая, 17:59
«
"Би-би-си спросили президента США Дональда Трампа, разочарован ли он уровнем российской делегации в Стамбуле. Дональд Трамп ответил: "Я не разочарован. Откуда Вы? Почему я должен быть разочарован?". Хороший ответ маленькому и не очень подготовленному провокатору из Би-би-си", — написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Вечером в четверг Мединский заявил, что Россия будет ожидать украинцев, которые должны прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра. По его словам, российская сторона готова к работе.
Полное заявление Мединского для прессы - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Заявление главы российской делегации в Стамбуле. Трансляция
15 мая, 17:40
 
РоссияСтамбулСШАВладимир МединскийДональд ТрампМихаил Ульянов (дипломат)Би-би-си
 
 
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