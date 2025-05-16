Ульянов оценил вопрос журналиста Би-би-си Трампу о делегации из России
Ульянов: журналист Би-би-си является не очень подготовленным провокатором
Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов похвалил ответ президента США Дональда Трампа журналисту Би-би-си на вопрос о российской делегации, представленной в Стамбуле, назвав также сотрудника британской вещательной корпорации "не очень подготовленным провокатором".
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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"Би-би-си спросили президента США Дональда Трампа, разочарован ли он уровнем российской делегации в Стамбуле. Дональд Трамп ответил: "Я не разочарован. Откуда Вы? Почему я должен быть разочарован?". Хороший ответ маленькому и не очень подготовленному провокатору из Би-би-си", — написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Вечером в четверг Мединский заявил, что Россия будет ожидать украинцев, которые должны прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра. По его словам, российская сторона готова к работе.