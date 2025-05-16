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Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Стамбуле
Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Стамбуле
Украинская делегация прибыла в президентский офис в Стамбуле, где планируется провести переговоры с российской стороной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:42:00+03:00
2025-05-16T10:42:00+03:00
2025-05-16T12:00:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Украинская делегация прибыла в президентский офис в Стамбуле, где планируется провести переговоры с российской стороной, передает корреспондент РИА Новости.Встреча представителей России, Украины и Турции ожидается в районе 12.30 мск.Информации о том, пройдут ли 16 мая в Стамбуле четырехсторонние переговоры России, США, Украины и Турции, пока нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Украинская делегация подъезжает к месту переговоров в Стамбуле
К месту переговоров в Стамбуле приехала украинская делегация, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, все 3 делегации для первых трехсторонних переговоров – между США, Турция и Украиной – уже на месте.
2025-05-16T10:42
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, стамбул, турция, сша, хакан фидан, украина, россия
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Стамбул, Турция, США, Хакан Фидан, Украина, Россия
Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Стамбуле
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Стамбуле