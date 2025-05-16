https://ria.ru/20250516/ukraina-2017510087.html

Ограниченно годных украинцев на медкомиссию будет доставлять полиция

Ограниченно годных украинцев на медкомиссию будет доставлять полиция - РИА Новости, 16.05.2025

Ограниченно годных украинцев на медкомиссию будет доставлять полиция

Украинская полиция будет доставлять военнообязанных, ранее имевших статус ограниченно годных, в военкомат для прохождения медкомиссии, если те не явятся... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T22:58:00+03:00

2025-05-16T22:58:00+03:00

2025-05-16T22:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинская полиция будет доставлять военнообязанных, ранее имевших статус ограниченно годных, в военкомат для прохождения медкомиссии, если те не явятся самостоятельно, сообщили в минобороны Украины. "Сотрудники полиции на основании обращений военкоматов будут осуществлять административные задержания и доставку военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) военкоматы. Доставленные граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра", - говорится в материале на сайте украинского минобороны. Как сообщается, полиция и военкоматы в электронной форме будут обмениваться данными о военнообязанных, утративших статус ограниченно годных к воинской службе и вовремя не прошедших медкомиссию. Как уточняется в публикации, крайний срок для добровольного прохождения медкомиссии для данной категории граждан - 5 июня текущего года. В апреле 2025 года генеральный штаб ВСУ сообщил о сокращении срока военной подготовки для ограниченно годных военнообязанных до 1 месяца. Минобороны Украины 4 апреля 2024 года сообщало, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны заново пройти медкомиссию. Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993860080.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003972630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины