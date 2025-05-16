https://ria.ru/20250516/ukraina-2017488872.html

Социолог позитивно оценил договоренность по пленным между Киевом и Москвой

Социолог позитивно оценил договоренность по пленным между Киевом и Москвой - РИА Новости, 16.05.2025

Социолог позитивно оценил договоренность по пленным между Киевом и Москвой

Договоренность между РФ и Украиной в Стамбуле об обмене пленными по формуле "1000 на 1000"– это конкретный и важный результат, который говорит о готовности... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:06:00+03:00

2025-05-16T20:06:00+03:00

2025-05-16T20:06:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Договоренность между РФ и Украиной в Стамбуле об обмене пленными по формуле "1000 на 1000"– это конкретный и важный результат, который говорит о готовности сторон искать компромиссы, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в целом удовлетворена результатом встречи, а также анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, делегации РФ и Украины договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. В свою очередь возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными. "Встреча делегаций в Стамбуле, безусловно, позитивный сигнал. Сам факт начала переговоров уже вселяет надежду, ведь диалог – это всегда лучше, чем молчание. Обмен пленными в формате "1000 на 1000" – это конкретный и важный результат, который говорит о готовности сторон искать компромиссы. Очень важно, что и Россия, и Украина выразили готовность продолжать переговоры. Будем надеяться, что этот процесс будет двигаться вперед и принесет результаты. Однако, не стоит забывать и о сложностях, которые могут возникнуть на пути к долгосрочному миру. Прежде всего, это глубокие разногласия по территориальным вопросам и будущему статусу освобожденных регионов", - сказал эксперт. По его словам, позиции сторон по этим вопросам остаются диаметрально противоположными, и поиск компромиссного решения потребует значительных усилий и политической воли. "Кроме того, на ход переговорного процесса могут влиять внешние факторы. Давление со стороны международных партнеров, внутренняя политическая ситуация в Украине, а также экономические соображения могут вносить коррективы в переговорную стратегию каждой из сторон. Много еще вопросов по перемирию, Мединский изложил российскую точку зрения словами Наполеона: "Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно". Нельзя также исключать возможность провокаций и попыток сорвать переговорный процесс со стороны сил, заинтересованных в продолжении конфликта", - сказал Тиханский. Поэтому, продолжил эксперт, необходимо сохранять бдительность и не поддаваться на провокации, а также укреплять доверие между участниками переговоров. "В целом, встреча делегаций в Стамбуле – это важный, но лишь первый шаг на пути к долгосрочному миру. Предстоит еще много работы, и успех переговорного процесса зависит от готовности сторон к компромиссам, политической воли и поддержки, а не эскалации напряженности международного сообщества. Необходимо продолжать диалог, искать точки соприкосновения и постепенно двигаться к урегулированию конфликта, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе", - подытожил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017413658.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, рустем умеров, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025