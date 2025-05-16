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Посольство России в Лондоне высказалось о заявлении Стармера по переговорам - РИА Новости, 16.05.2025
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19:54 16.05.2025 (обновлено: 21:32 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017487771.html
Посольство России в Лондоне высказалось о заявлении Стармера по переговорам
Посольство России в Лондоне высказалось о заявлении Стармера по переговорам - РИА Новости, 16.05.2025
Посольство России в Лондоне высказалось о заявлении Стармера по переговорам
Заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле "неприемлема" вызывает недоумение, говорится в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:54:00+03:00
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в мире
россия
стамбул
сша
кир стармер
дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле "неприемлема" вызывает недоумение, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем РИА Новости. Ранее в пятницу Стармер заявил, что Россия заняла "неприемлемую" позицию на переговорах в Стамбуле, а также что он "обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом". "Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра этой страны о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведём переговоры", - говорится в комментарии посольства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, стамбул, сша, кир стармер, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Стамбул, США, Кир Стармер, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Посольство России в Лондоне высказалось о заявлении Стармера по переговорам

Посольство России в Лондоне: заявление Стармера по Стамбулу вызывает недоумение

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле "неприемлема" вызывает недоумение, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем РИА Новости.
Ранее в пятницу Стармер заявил, что Россия заняла "неприемлемую" позицию на переговорах в Стамбуле, а также что он "обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом".
"Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра этой страны о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведём переговоры", - говорится в комментарии посольства.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Полное заявление Мединского для прессы - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Заявление главы российской делегации в Стамбуле. Трансляция
15 мая, 17:40
 
В миреРоссияСтамбулСШАКир СтармерДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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