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Посольство России в Лондоне высказалось о заявлении Стармера по переговорам

Посольство России в Лондоне высказалось о заявлении Стармера по переговорам - РИА Новости, 16.05.2025

Посольство России в Лондоне высказалось о заявлении Стармера по переговорам

Заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле "неприемлема" вызывает недоумение, говорится в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:54:00+03:00

2025-05-16T19:54:00+03:00

2025-05-16T21:32:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле "неприемлема" вызывает недоумение, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем РИА Новости. Ранее в пятницу Стармер заявил, что Россия заняла "неприемлемую" позицию на переговорах в Стамбуле, а также что он "обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом". "Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра этой страны о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведём переговоры", - говорится в комментарии посольства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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в мире, россия, стамбул, сша, кир стармер, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025